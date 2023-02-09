Українські захисники, електрики, фахівці всіх інших спеціальних служб заслуговують на пам’ятні відзнаки. Так вважає й Укрпошта: вона оголосила передпродаж нових марок, які присвячені українським професіоналам — воїнам світла та добра.

Відомо, що отримати нові марки Воїни світла. Воїни добра можна буде після оголошення офіційного старту продажу.

— Своїми підступними діями Росія сподівається зламати волю українців, занурити країну у “темряву”, послабити рішучість України йти до перемоги. Але ворог прорахувався, — пишуть в Укрпошті.

Зараз також дивляться

У набір входить блок Воїни світла. Воїни добра, конверт Воїни світла. Воїни добра, картка Воїни світла. Воїни добра. Художником став Олександр Нікітюк.

Поштова колекція присвячена всім людям, які працювали та продовжують працювати над відновленням пошкоджених об’єктів інфраструктури, житлових споруд та інших зруйнованих будівель.

Кожна марка присвячена різним професіям — дорожники, зв’язківці, енергетики, водопостачальники, газовики тощо.

Українці глибоко вдячні фахівцям спеціальних служб, які після ворожих ракетних обстрілів 24/7 самовіддано відновлюють дорожнє полотно і зв’язок та повертають в оселі українців світло, тепло і газ, — йдеться у повідомленні.

Марки з набору введуть в обіг уже 15 лютого, але уже зараз можна оформити передзамовлення.

Воїни світла, воїни добра: Укрпошта відкрила передпродаж нову марку / 2 Фотографії

Як працює Укрпошта під час війни та чи можна надіслати відправлення за кордон — можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!