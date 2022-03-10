Как работает Укрпочта во время войны в Украине — карта, время работы и условия

Если вы проснулись и решили, что посылать российский корабль вслух недостаточно и было бы хорошо найти новые способы это сделать, то хорошим решением может стать открытка.
Поскольку ежедневно ситуация меняется и график работы Укрпочты тоже, а послание все же очень хочется отправить, смотри актуальное расписание работы отделений и места, где они работают.
К сожалению, временно не работают отделения в тех населенных пунктах, где проходят бои: Луганск, Донецк, Херсон и Крым.
В Сумах, Харькове, Краматорске, Николаеве, Чернигове и Запорожье доставка работает только по городу.
В остальных населенных пунктах почта работает в пределах области и международной доставки.
График работы отделений сокращен: 11:00-15:00.
Плата за хранение посылок отменяется до окончания боевых действий.
Посылки принимаются только в открытом виде.
Кроме того, Укрпочта занимается “особыми видами доставок”. Так, например, капитан, до мобилизации работал на Укрпочту, сбил в небе над Черниговом новейший российский самолет, ранее бомбивший город. Прекрасная получилась доставка.
Смотрите актуальный график работы ближайшего к вам отделения на официальном сайте Укрпочты.
Напомним, ранее мы рассказывали, какая специфика работы аптек во время войны и есть ли запасы лекарств.