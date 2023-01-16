Через Дію в пару кликов! Как и когда можно бесплатно получить LED-лампы в Украине

Обычные украинцы потребляют 40% электроэнергии в Украине. Поэтому мы должны ответственно относиться к ресурсам и способствовать стабилизации энергосистемы нашей страны после вражеских террористических актов.

С 1 января 2023 года каждый украинец сможет бесплатно получить пять светодиодных ламп на замену старым лампам накаливания.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире Национального телемарафона. Читай, как оставить заявку в Дія на лампочки.

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Как бесплатно получить LED-лампочки

Свириденко обещает, что программа обмена старых ламп на новые светодиодные будет максимально упрощена.

Для того чтобы ею воспользоваться, украинцам от 18 лет нужно предварительно оставить заявку на портале Дія, прийти в отделение Укрпочты и обменять пять своих ламп старого образца на пять новых энергосберегающих.

Программа будет действовать с 1 января 2023 года, а прием заявок стартовал 11 января. Однако пока неизвестны конечные сроки программы.

Мы сделаем программу достаточно длинной для того, чтобы все граждане Украины, желающие заменить лампочки, могли воспользоваться этой возможностью, — отметила Свириденко.

Как оставить заявку в Дія на лампочки: инструкция

Чтобы обменять лампочки, следуй простой инструкции:

Открой приложение Дія и авторизуйся. Нажми Услуги и выбери среди них Обмен лампочек. Заполни заявку. Жди подтверждения заявки в Дія. Обменяй пять ламп накаливания на пять LED-ламп в отделении Укрпочты (они будут храниться 5 дней).

Чтобы получить на почте лампочки, покажи паспорт и ИНН. Воспользоваться услугой можно только один раз.

Почему это важно

Простая замена старых лампочек на новые LED-лампы может сэкономить стране в пиковые часы до полутора гигаватт электроэнергии. Это очень существенная экономия.

Для сравнения: замена 50 млн LED-лампочек разгрузит работу целого реактора атомной электростанции, — объясняет Юлия Свириденко.

Замену 30 млн лампочек профинансирует Европейский Союз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объясняет, что LED-лампы потребляют в семь — восемь раз меньше электроэнергии по сравнению со старыми лампами накаливания.

Они важные, потому что на 88% более энергоэффективные, чем старые лампочки. Это чрезвычайное энергосбережение, — отметила президент Еврокомиссии.

Повышение энергоэффективности дома или квартиры — не столь сложная и дорогостоящая идея, как может показаться на первый взгляд. Читай, как оптимизировать потребление электроэнергии, воды и тепла дома.

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