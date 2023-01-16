Через Дію в кілька кліків. Як і коли можна безкоштовно отримати LED-лампи в Україні

Звичайні українці споживають 40% електроенергії в Україні. А тому ми маємо відповідально ставитись до ресурсів та сприяти стабілізації енергосистеми нашої держави після ворожих терористичних актів.

З 1 січня 2023 року кожен українець(-ка) зможе безкоштовно отримати п’ять світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання.

Про це повідомила перша віце-прем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко в ефірі Національного телемарафону. Читай, як залишити заявку в Дії на лампочки.

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Як безкоштовно отримати LED-лампочки

Свириденко обіцяє, що програма обміну старих ламп на нові світлодіодні буде максимально спрощеною.

Для того, щоб нею скористатись, українцям від 18 років потрібно попередньо залишити заявку на порталі Дія, прийти у відділення Укрпошти та обміняти п’ять своїх ламп старого зразка на п’ять нових енергоощадних.

Програма діятиме з 1 січня 2023 року, а прийом заявок розпочався 11 січня. Однак поки що невідомі кінцеві строки програми.

Ми зробимо програму достатньо довгою для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання замінити лампочки, могли скористатись цією можливістю, — зазначила Свириденко.

Як залишити заявку в Дії на лампочки: інструкція

Щоб обміняти лампочки, дотримуйся простої інструкції:

Відкрий застосунок Дія та авторизуйся. Натисни Послуги та вибери серед них Обмін лампочок. Заповни заявку. Чекай на підтвердження заявки в Дії. Обміняй п’ять ламп розжарювання на п’ять LED-ламп у відділенні Укрпошти (вони зберігатимуться 5 днів).

Щоб отримати на пошті лампочки, покажи паспорт та РНОКПП. Скористатися послугою можна лише раз.

Чому це важливо

Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до півтора гігавата електроенергії. Це дуже суттєва економія.

Для порівняння: заміна 50 млн LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції, — пояснює Юлія Свириденко.

Заміну 30 млн лампочок профінансує Європейський Союз. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснює, що LED-лампи споживають у сім − вісім разів менше електроенергії порівняно зі старими лампами розжарювання.

Вони важливі, тому що на 88% більш енергоефективні, ніж старі лампочки. Це надзвичайне енергоощадження, — зазначила президентка Єврокомісії.

Підвищення енергоефективності будинку чи квартири — не така складна й дорога ідея, як може здатись на перший погляд. Читай, як оптимізувати споживання електроенергії, води та тепла вдома.

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