Як отримати лампочки на Укрпошті швидко та зручно

Мешканці України вже обмінюють лампи розжарювання на світлодіодні лампочки у відділеннях Укрпошти. Для цього потрібно не лише прийти у відділення, а й зробити кілька легких кроків.
Як отримати лампочки на Укрпошті та що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Важливо, що лампочки роздаватимуть не лише в обласних центрах, а й у маленьких селах. Послугу надаватимуть у тисячі відділень. У більшості сіл ця акція розпочнеться з 1 березня.
— Наші відділення видають українцям енергоощадні лампи навіть у прифронтовому Краматорську, деокупованому Херсоні та десятках інших українських міст та містечок.
— До кінця місяця плануємо, що пересувні відділення Укрпошти повезуть LED-лампи до найвіддаленіших сіл, щоб усі без винятку українці могли скористатися можливістю замінити старі на нові енергоощадні лампи, — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
За його словами, частину ламп з першої партії вже роздали, а решта — заброньована за заявками з Дії та чекає у відділеннях своїх нових власників.
Міняти лампи потрібно для того, щоб зміцнити енергетичний фронт країни.
Адже світлодіодні лампочки споживають у 10–20 разів менше електроенергії, ніж звичайні.
Адже світлодіодні лампочки споживають у 10–20 разів менше електроенергії, ніж звичайні.
Це дуже важливо нині, адже ситуація з електроенергією хоч і стабілізувалася, та в самій енергосистемі відчувається значний дефіцит. Це можна побачити у Харківській та Одеській областях.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров днями сказав, що заявку на обмін лампочок вже можна подавати у застосунку Дія.
Вона буде дійсна п’ять днів, і протягом цього часу слід звернутися до Укрпошти.
Вона буде дійсна п’ять днів, і протягом цього часу слід звернутися до Укрпошти.
Також важливо, що у відділення можна приходити навіть без попередньої реєстрації, взявши з собою п’ять ламп старого зразка, паспорт, код та телефон.
Як подати заявку в Дії:
Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься коштом ЄС.
Підвищення енергоефективності будинку чи квартири — не така складна й дорога ідея, як може здатись на перший погляд. Читай, як оптимізувати споживання електроенергії, води та тепла вдома.
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