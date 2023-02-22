Як отримати лампочки на Укрпошті швидко та зручно

Мешканці України вже обмінюють лампи розжарювання на світлодіодні лампочки у відділеннях Укрпошти. Для цього потрібно не лише прийти у відділення, а й зробити кілька легких кроків.

Як отримати лампочки на Укрпошті та що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як отримати лампочки на Укрпошті 2023

Важливо, що лампочки роздаватимуть не лише в обласних центрах, а й у маленьких селах. Послугу надаватимуть у тисячі відділень. У більшості сіл ця акція розпочнеться з 1 березня.

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— Наші відділення видають українцям енергоощадні лампи навіть у прифронтовому Краматорську, деокупованому Херсоні та десятках інших українських міст та містечок.

— До кінця місяця плануємо, що пересувні відділення Укрпошти повезуть LED-лампи до найвіддаленіших сіл, щоб усі без винятку українці могли скористатися можливістю замінити старі на нові енергоощадні лампи, — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, частину ламп з першої партії вже роздали, а решта — заброньована за заявками з Дії та чекає у відділеннях своїх нових власників.

Навіщо обмінювати лампочки

Міняти лампи потрібно для того, щоб зміцнити енергетичний фронт країни.

Адже світлодіодні лампочки споживають у 10–20 разів менше електроенергії, ніж звичайні.

Це дуже важливо нині, адже ситуація з електроенергією хоч і стабілізувалася, та в самій енергосистемі відчувається значний дефіцит. Це можна побачити у Харківській та Одеській областях.

Як отримати лампочки на Укрпошті

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров днями сказав, що заявку на обмін лампочок вже можна подавати у застосунку Дія.

Вона буде дійсна п’ять днів, і протягом цього часу слід звернутися до Укрпошти.

Також важливо, що у відділення можна приходити навіть без попередньої реєстрації, взявши з собою п’ять ламп старого зразка, паспорт, код та телефон.

Як подати заявку в Дії:

Авторизуйся у Дії зручним способом. Натисни у меню Послуги та вибери Обмін ламп. Вкажи контактний номер телефону та відділення Укрпошти, де хочеш забрати лампочки. Вкажи тип та кількість світлодіодних ламп, які хочеш отримати (наприклад: три типи Е14, два типи Е27).

Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься коштом ЄС.

Підвищення енергоефективності будинку чи квартири — не така складна й дорога ідея, як може здатись на перший погляд. Читай, як оптимізувати споживання електроенергії, води та тепла вдома.

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