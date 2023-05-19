Борітеся — поборете, вам Бог помагає! Такими словами украинского пророка и величайшего деятеля культуры Тараса Шевченко мы ознаменуем каждый этап нашей борьбы против врагов.

В 21 веке мы вынуждены доделать то, что не смогли воплотить в жизнь наши родители и их родители, чтобы дети и внуки современных героев могли жить спокойно и делать все, чтобы Украина процветала.

Конечно, историю мы пишем теперь сами. И начинать это делать надо уже, не дожидаясь особого момента. Укрпочта совместно с онлайн-медиа Свідомі и креативными MO3GI Group выпустила 12 аудиооткрыток, рассказывающих 14 историй украинских героев и героинь.

Арт-открытки от Укрпочты

Укрпочта в своем Telegram рассказала, что вдохновили их на создание таких листовок истории наших военных, музыкантов, художников, журналистов, волонтеров, работников критической инфраструктуры и все украинцы, на которых равняется целый мир.

Открытки получили красноречивое название Борітеся — Вже поборюєте.

На открытках есть QR-коды, просканировав которые, можно услышать аудиоисторию героя или героини из изображения. Среди них — командира полка Азов Дениса Прокопенко, волонтера Таты Кеплер, бойца Екатерины “Пташки” Полищук, журналиста Игоря Лаченкова и других.

Также в основу создания открыток легли и истории Защитников, которые более года держат свой фронт: энергетический, логистический, пищевой.

— Истории заставят вас плакать. Но обещаем, это будет от чувства гордости, принадлежности и убеждения “можу ще” в самые темные времена, — говорят в Укрпочте.

“Борітеся — Вже поборюєте”. Укрпочта выпустила 12 аудиооткрыток об украинских героях / 12 Фотографий

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский говорит, что эти открытки также стали способом поддерживать связь между гражданскими и военными, волонтерами, родственниками.

— Это способ напомнить всем, кто имеет возможность ходить на работу, встречаться с друзьями, жить привычной жизнью, что война еще продолжается и каждый может сделать свой вклад в победу, как это делают герои наших открыток.

Для Укрпочты “голосовые” открытки — это совершенно новый формат, — говорит Смилянский и убежден, что они смогут объединить тысячи украинцев, где бы те ни были.

Поиском иллюстраторов и привлечением героев проекта занималась креативная команда MO3GI Group.

СЕО MOЗGI Group Ирина Горовая также отметила, что проект стал важным для нее и всей команды.

— Эти открытки — это совместный опыт талантливых творцов и мужественных героев, призванный вдохновить всех украинцев. Мы поддерживаем героев современности, которые противятся врагу и ежедневно делают невероятные дела, и помогаем рассказать их удивительные истории, — говорит Ирина Горовая.

Журналистка онлайн-медиа Свідомі, которые общались с героями открыток, Андриана Веляник отмечает, что важной составляющей работы также стал факт обнародования историй не только медийных людей, но и тех, кто “молча делает свою работу”.

Этот проект — много историй о борьбе, силе и мотивации.

— Немало щемящих историй я узнавала через простые вопросы типа: “Как обычно проходит ваш день?”, потому что каждый день для них такой, о котором можно составлять отдельные рассказы, — делится журналистка.

Где купить аудиооткрытки

Приобрести арт-открытки Укрпочты можно в центральных отделениях и онлайн. Стоимость — 40 грн, а вся прибыль пойдет на дроны для Вооруженных сил Украины.

Создавались открытки 12 иллюстраторами — каждый из них воспроизвел в своем стиле визуальные образы историй. К примеру, открытку с Денисом Прокопенко нарисовала его жена Екатерина.

Ранее Укрпочта также провела голосование за лучший эскиз на тему Дети победы рисуют Украину будущего. Читай об этом в нашем другом материале.

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