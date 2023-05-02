Украинские дети — будущее, ради которого каждый взрослый сейчас воюет на своем фронте против российской оккупации.

И именно те, кто сегодня — дети, будут строить наше будущее через время. Они уже вовлекаются в этот процесс.

Укрпочта представила семь эскизов новой марки под названием Дети победы рисуют Украину будущего. В своем Facebook они сообщили, что украинцы могут проголосовать за лучший, по их мнению, детский рисунок, который ляжет в основу новой почтовой марки.

— Из 350 полученных работ мы выбрали семь рисунков-финалистов, которые вы видите перед собой. Эти эскизы лучше всего соответствуют теме будущей марки и филателистическим требованиям, — объясняют в Укрпочте.

Насладитесь детской искренностью и непосредственностью. Придите в умиление, как это было с нами, когда мы впервые увидели эти жизнеутверждающие сюжеты. Определитесь с фаворитом и оставьте номер в комментариях, — говорят они.

Известно, что проголосовать за соответствующий рисунок можно в приложении Дія и социальных сетях Укрпочты.

Конкурс продлится со 2 по 4 мая, а победителя Укрпочта объявит 5 мая в своих социальных сетях.

Новая почтовая марка выйдет ко Дню защиты детей, 1 июня.

Дети победы рисуют Украину будущего: эскизы марки от Укрпочты и как проголосовать за любимый / 7 Фотографий

Фото: Facebook/Укрпочта

Директор Укрпочты Игорь Смелянский в своем Telegram пишет: за больше чем год войны, Укрпочта уже выпустила две марки, которые были созданы детьми: Украинская Мрія и Победного Нового года!

Пришло время следующей — Дети победы рисуют Украину будущего.

Просмотрев 350 детских эскизов к конкурсу на новую марку, мы с командой точно знаем, какой наши дети видят Украину будущего. Свободной, яркой, желто-голубой, инновационной! — делится Смелянский.

— Важно успеть до 4 мая, потому что 4 — будет сюрприз, — подчеркнул директор Укрпочты.

За время полномасштабного вторжения Укрпочта словно обрела новую жизнь: за дерзкими и патриотическими марками выстраиваются очереди! Об одной из последних марок, что обращается к Владимиру Путину, мы писали в нашем другом материале.

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