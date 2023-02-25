Историческая, пророческая, дерзкая: новая марка Укрпочты ПТН ПНХ и где ее купить

24 февраля тогда и 24 февраля сейчас — как два разных мира. Так говорят в Укрпочте о настроениях, вдохновивших команду на создание новой марки ПТН ПНХ.

Украинцы действительно прошли долгий путь от растерянности и шока до уверенности и безусловной смелости.

Среди нас гордость, собранность, общая скорбь и цель, ради достижения которой каждый держится на своем месте. Иначе не устоять. Иначе мы и не умеем.

Теперь между нами не распространяется паника, а лишь под звуки сирен звучит решительно немало высказываний, которые успели стать крылатыми за прошлый год.

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Однако им уже отвели немало внимания на прошлых марках, и теперь пришло время легенды, которая звучит среди нас с 2014 года.

Поэтому Укрпочта отметила годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины выпуском марки под названием ПТН ПНХ с изображением творения Бенкси, которое он оставил на одном из домов в Киевской области.

Отмечаем годовщину полномасштабного вторжения с высоко поднятой головой и приближающимся привкусом победы. И именно таков почтовый выпуск ПТН ПНХ! — исторический, пророческий и дерзкий.

Как сообщается в соцсетях Укрпочты, тираж марок ограничен всего 250 тысяч экземпляров.

Марки из набора можно заказать на сайте Укрпочты по ссылке.

Также Укрпочта продолжает обменивать лампы накаливания на энергосберегающие LED лампы. Так удалось заменить уже 500 тысяч лампочек. Читай, как получить LED-лампу и куда обращаться.

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