Экономия

Укрпочта обменяла уже 500 тысяч лампочек! Как получить LED-лампу и куда обращаться

Богдана Макалюк, редактор сайта 02 февраля 2023, 20:30
Як обміняти лампи розжарювання на LED-лампи: пояснення Ігоря Смілянського
Фото: Unsplash

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