Укрпочта обменяла уже 500 тысяч лампочек! Как получить LED-лампу и куда обращаться

В нашем энергосекторе есть значительные проблемы после российских обстрелов. Но наши партнеры поддерживают Украину. Сейчас действует уникальная программа обмена устаревших и затратных ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

По инициативе ЕС, 30 млн энергосберегающих светодиодных ламп предоставляют Украине на безвозмездной основе. Выполнение программы было возложено на Минэнерго, Минцифры и АО Укрпочта.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский рассказал Вадиму Карпьяку об обмене лампочек в отделениях Укрпочты.

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Об обмене лампочек

1 февраля стартовала программа обмена лампочек. Люди могут прийти в отделение Укрпочты и обменять пять ламп накаливания на LED-лампы.

По словам Смелянского, человек может заказать новые лампы через Дію или прийти лично в отделение и обменять. На утро 2 февраля уже обменяли 500 тыс. ламп. Самым активным регионом оказался Днепр.

По оценкам директора Укрпочты еще 250-300 тыс. человек могут прийти в течение этого дня. Для обмена привлекли около тысячи отделений.

Смелянский пообещал, что тот украинец, который сдаст миллионную лампочку, получит подарок от него — большую энергосберегающую лампу.

Чтобы обменять лампы, нужно:

быть старше 18 лет;

иметь с собой паспорт, налоговый номер, номер телефона;

иметь пять лампочек накаливания.

Требования с документами введены для отчетности перед ЕС и для предотвращения злоупотребления.

Где можно обменять лампочки

По словам Смелянского, обменять лампы можно в областных центрах, а также Кривом Роге, Краматорске и Покровске. Со следующей недели все города Украины должны получить возможность обмена лампочек. Об этом объявят дополнительно. По планам Укрпочты, уже к концу февраля обмен лампочек должен быть возможен во всех населенных пунктах Украины.

Кроме этого, если лампочка не сработала, ее можно вернуть в отделении Укрпочты.

Также можно помочь обменять лампочки родным или соседям. Но для этого нужно прийти на почту с их документами. Также могут помогать почтальоны.

Если все желающие обменяют лампочки, и они еще останутся, их могут направить в школы, детские сады, ОСМД, общежития и т.д. Туда, где нужно заменить лампочки накаливания.

Сколько можно экономить на LED лампах

— По расчетам специалистов, когда будет заменено 50 млн лампочек, можно сэкономить один атомный реактор. Если на одной станции не работает реактор, благодаря этим лампочкам мы можем снизить потребление электроэнергии на 7-10% по стране в целом, — отметил Игорь Смелянский.

Ранее мы рассказывали, как оставить заявку в Дії на лампочки.

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