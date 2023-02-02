Економія

Укрпошта обміняла вже 500 тисяч лампочок! Як отримати LED-лампу та куди звертатися

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Лютого 2023, 20:30
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Фото: Unsplash

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