Укрпошта обміняла вже 500 тисяч лампочок! Як отримати LED-лампу та куди звертатися

Енергосектор України має значні проблеми після російських обстрілів. Але наші партнери підтримують Україну. Зараз діє унікальна програма обміну застарілих і затратних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

За ініціативи ЄС 30 млн енергоощадних світлодіодних ламп надають Україні на безоплатній основі. Виконання програми поклали на Міненерго, Мінцифри та АТ Укрпошта.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів Вадиму Карп’яку про обмін лампочок у відділеннях Укрпошти.

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Про обмін лампочок

1 лютого стартувала програма обміну лампочок. Люди можуть прийти у відділення Укрпошти та обміняти п’ять ламп розжарювання на LED-лампи.

За словами Смілянського, людина може замовити нові лампи через Дію або прийти особисто у відділення і обміняти. На ранок 2 лютого вже обміняли 500 тис. ламп. Найактивнішим регіоном виявилося місто Дніпро.

За оцінками директора Укрпошти, ще 250-300 тис. людей можуть прийти протягом цього дня. Для обміну застосували близько тисячі відділень.

Смілянський пообіцяв що той українець, який здасть мільйонну лампочку, отримає подарунок від нього — велику енергоощадну лампу.

Щоб обміняти лампи треба:

бути старше 18 років;

мати з собою паспорт, податковий номер, номер телефон;

і п’ять лампочок розжарювання.

Вимоги з документами введенні для звітності перед ЄС та для запобігання зловживанню.

Де можна обміняти лампочки

За словами Смілянського, обміняти лампи можна в обласних центрах, а також у Кривому розі, Краматорську та Покровську. З наступного тижня всі міста України мають отримати можливість обміну лампочок. Про це оголосять додатково. За планами Укрпошти, вже до кінця лютого обмін лампочок має бути можливим у всіх населених пунктах України.

Крім цього, якщо лампочка не спрацювала, її можна повернути у відділенні Укрпошти.

Також можна допомогти обміняти лампочки рідним чи сусідам. Але для цього треба прийти на пошту з їхніми документами. Також можуть допомагати листоноші.

Якщо всі охочі обміняють лампочки, й вони ще залишаться, їх можуть спрямувати до шкіл, дитячих садочків, ОСББ, гуртожитків тощо. Туди, де треба замінити лампочки розжарювання.

Скільки можна економити на LED-лампах

— За розрахунками фахівців, коли буде замінено 50 млн лампочок, можна заощадити один атомний реактор. Якщо на одній станції не працює реактор, завдяки цим лампочкам ми можемо знизити споживання електроенергії на 7-10% по країні загалом, — наголосив Ігор Смілянський.

Раніше ми розповідали, як залишити заявку в Дії на лампочки.

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