Світло для України. Як Європарламент допомагає українським енергетикам, надавши LED-лампи

Енергосектор України цілком виправдано називають енергетичним фронтом — тут Росія атакує так само запекло й безжально, як і на лінії зіткнення.

Щоб допомогти Україні та українцям вистояти й пройти складну зиму, Європейський Союз стрімко розгорнув програму підтримки України.

По всій території країни працюють Генератори надії — програма, ініційована Європейським парламентом у співпраці з Асоціацією європейських міст.

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Зараз надходять трансформатори, електротехнічне обладнання, а з наступного тижня стартує унікальна програма обміну застарілих і затратних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

За ініціативи ЄС 30 мільйонів енергоощадних світлодіодних ламп буде надано Україні на безоплатній основі. Проект ЄС підтримав український уряд, ухваливши відповідну постанову 10 січня 2023 року й поклавши виконання програми на Міненерго, Мінцифри та АТ Укрпошта.

З 16 січня у низці українських міст уже стартувало тестування програми обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні світлодіодні лампочки. З наступного місяця програма запрацює по всій Україні. А до кінця лютого обміняти їх можна буде навіть у найвіддаленіших куточках країни.

Лампи доставлятимуть Укрпоштою у відділення, а далі через застосунок Дія люди зможуть записатися на отримання до п’яти LED-ламп. Однак ідея полягає не просто в тому, щоб роздати енергоощадні лампочки, а щоб замінити ними старі лампи розжарювання.

Катаріна Матернова — заступниця генерального директора Генерального директорату Єврокомісії з питань політики добросусідства та переговорів щодо розширення, керівниця групи підтримки України в Європейській Комісії. Вона одна з тих, хто почав втілювати ідею з LED-лампами у життя.

— Коли я разом із виконавчим віце-президентом Єврокомісії Домбровскісом була з візитом у Києві в листопаді, ми зустрілися з президентом Володимиром Зеленським, і він запропонував нам цю ідею, а також попросив допомогти із закупівлею лампочок.

В Офісі президента європейським колегам озвучили розрахунки, що заміна 50 мільйонів лампочок розжарювання у помешканнях українців на LED-лампи дасть змогу зберегти 1 ГВт електроенергії. Стільки ж енергії виробляє один невеликий ядерний реактор.

Наразі Єврокомісія зголосилась профінансувати для українців 30 мільйонів таких світлодіодних лампочок у рамках проекту допомоги з відновлення енергосистеми України.

Нам уже вдалося поставити Україні 1300 генераторів, близько 1200 трансформаторів, близько 5 мільйонів LED-лампочок і понад 70 тисяч інших матеріалів та інструментів для відновлення енергоінфраструктури України, — додає Катаріна Матернова.

Як саме LED-лампи зможуть допомогти заощадити енергію

Науковець Інституту загальної енергетики Сергій Шульженко зазначає, що найбільшою проблемою для енергетиків завжди були пікові години — це коли сідає сонце і люди одночасно вмикають світло.

Масова заміна старих лампочок може це виправити, оскільки сучасні світлодіодні споживають щонайменше учетверо менше електроенергії.

Так ми можемо знизити пік споживання в енергосистемі в Україні. Тобто зменшити вимикання електроенергії, які відбуваються останнім часом.

Єдиний недолік цієї лампочки — вона дає трохи іншу передачу кольорів. Усі інші характеристики переважають лампочку розжарювання. Як приклад експерт наводить те, що світлодіодна лампочка працює в 50 разів довше, ніж лампочка розжарювання.

До того ж, каже Сергій Шульженко, заміна навіть п’яти лампочок у вашому будинку допоможе дещо зекономити у платіжках за світло.

У цивілізованому світі питання ощадного використання енергоресурсів Землі вже давно не нове. Відтак і перехід на світлодіодні лампи у Європі почався ще з десяток років тому. Наприклад, у сусідній Польщі у 2014 році дітей у садочку вже вчили свідомо використовувати світло.

Близько десяти років тому знайти LED-лампи в Україні вже можна було, але, каже Сергій Шульженко, вони були не надто надійні й виходили з ладу. Та експерт заспокоює, що тепер навпаки вони безпечніші.

Коли під час відключень світла настають темні часи, ти мимоволі задумуєшся, скільки кіловат їдять твої електроприлади. Читай способи, як економно використовувати техніку — від LED-ламп до пралки.

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