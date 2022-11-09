Економія

Дієта для електроприладів: як економно використовувати техніку — від LED-ламп до пралки

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Листопада 2022, 08:00
Побутова техніка
Фото: Unsplash

Більше новин
Погода в Україні
Готуй теплі шкарпетки: в Україну суне сильне похолодання
Якими вакцинами від Covid-19 щеплять в Україні і яку варто обрати
Ефективна і доступна в Україні: яку вакцину вибрати для щеплення проти COVID-19
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 9 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Історія підприємця з Мощуна
Він досі зберігає ключі та зачиняє двері: історія підприємця з Мощуна, будинок якого зруйнували ворожі ракети
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як платити вдвічі менше за електроенергію
Економія — вдвічі! Як не переплачувати за світло та кому варто змінити лічильник
Відключення світла
Перевірка в один клац: український застосунок показує, чи є вдома світло
Коли перестануть вимикати світло: виконавчий директор ДПЕК
Набридло сидіти без електрики? У ДТЕК розповіли, коли перестануть відключати світло
Дієта для електроприладів: як економно використовувати техніку — від LED-ламп до пралки
Магія поза Гоґвортсом: як використовувати домашній Wi-Fi, якщо вимкнули світло

Відео
Карта бойових дій в Україні

Актуальна карта бойових дій в Україні 9 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:01
Історія підприємця з Мощуна
Він досі зберігає ключі та зачиняє двері: історія підприємця з Мощуна, будинок якого зруйнували ворожі ракети
0:03:00
Затока 2023
Курортному сезону 2023 бути! Як відбудовують курортну Затоку на Одещині
0:15:08
ПЦУ
Новації у церкві чи старі звички? Чи готова Україна святкувати Різдво 25 січня
Крим
Вірю, що Крим визволять до кінця літа: Бен Ходжес про успіхи ЗСУ та контрнаступ
0:03:39
Добробат
Добровольці, які вражають своєю відданістю: як працює волонтерський рух Добробат
0:02:54
Обстріли Сумщини: окупанти завдали 200 ударів за добу
200 “прильотів” за добу, люди у розпачі — наслідки обстрілів прикордонної Сумщини
0:08:23
Херсон
Херсон не можна брати штурмом, тільки облога! Черник про пастку від росіян та реальну ситуацію в Херсоні
0:02:48
Вибухи у Запорізькій області 8 листопада — наслідки обстрілів
Вибухи стали буденністю — росіяни обстрілюють Запоріжжя ракетами С-300
Ан-225 Мрія: Антонов будує новий літак Мрія
Відродимо свою Мрію! Україна почала будівництво нового літака Ан-225
Більше відео
Карта поляка: як отримати і що для цього потрібно у 2022 році
Читати далі
Громадянство, безоплатне навчання та право на підприємницьку діяльність — що дає Карта поляка та як її отримати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь