Дієта для електроприладів: як економно використовувати техніку — від LED-ламп до пралки

Коли під час віялових відключень настають темні часи, ти мимоволі задумуєшся не тільки про сенс життя, а й скільки кіловат їдять твої електроприлади.

А головне, ставиш собі питання: як комфортно заощадити, щоб на твоє місто не чекав тотальний блекаут.

Експерти Yasno розповіли секрети, які допоможуть зрозуміти, як працюють електроприлади та як їх економно використовувати в часи віялових відключень і не тільки.

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Почни з освітлення: скільки ламп має горіти

Щоб зменшити споживання світла, слід відмовитися від освітлювальних приладів і систем із великою кількістю ламп, хоч би як гарно та атмосферно це виглядало. Освітлення має відповідати призначенню кімнати або твоїй потребі.

До прикладу, в ігрових кімнатах, де потрібне загальне освітлення, можна використовувати люстри. А ось для читання чи роботи за комп’ютером підійде місцеве освітлення — бра, торшери, настільні лампи.

Готувати теж можна, використовуючи лише спеціальні світильники. Звичайно, за умови, якщо в них встановлені енергоефективні LED-лампи.

Вони слугують довше та споживають до десяти разів менше електроенергії, ніж лампи розжарювання.

І хоча за місяць ти не відчуєш суттєвої економії, за рік її можна буде побачити неозброєним оком. Також вимкни декоративну підсвітку картин, стін, фото та предметів декору.

Щоб економити ще більше та заощаджувати енергію, встанови датчики руху. За допомогою них світло з’являється лише тоді, коли хтось перебуває у приміщенні. Особливо такий спосіб економити актуальний для прохідних кімнат, туалету і гардеробних.

Якщо я вимикаю бойлер, я економлю?

Насправді на нагрівання холодної води бойлер витрачає більше енергії, ніж на підтримання температури. Тому вимикати та вмикати бойлер, якщо ти часто ним користуєшся, не варто, це не допоможе зекономити.

Є сенс вимкнути цей електроприлад, коли ти надовго їдеш з дому або якщо з центральним водопостачанням усе гаразд і тобі він не знадобиться.

Однак посадити бойлер на дієту все ж можна. Існують так звані розумні розетки. Там можна налаштовувати час, коли водонагрівач автоматично вмикатиметься та вимикатиметься.

Наприклад, можна налаштувати все так, щоб бойлер працював уночі в період найнижчого споживання — для мережі це буде відчутна економія.

Також можна знизити енергоспоживання, якщо зменшити температуру нагрівання пристрою. Варто відрегулювати її на рівні 50–55 °C.

Бойлер слід також періодично очищувати. З часом внутрішня поверхня нагрівального бака та ТЕН покриваються вапняним нашаруванням.

Не тільки вмикати уночі: як економити на пральній машині

Пральна машина-автомат може витрачати майже 15% електроенергії від усієї, що споживає родина. Щоб заощадити на пранні та водночас ефективно використовувати всі можливості приладу, можна не тільки вмикати її у нічний час.

Ідеально завантажувати пральну машину мінімум на три чверті від допустимої ваги. Перевантаження збільшує витрати електроенергії на 10-15%.

Також не пери по кілька речей щодня. Краще об’єднай їх з іншим одягом. Що частіше ти вмикаєш машину, то більше електроенергії вона споживає, незалежно від заповнення барабана.

Знижуй температуру прання. Якщо білизна чи одяг не дуже забруднені, то їм вистачить і прання за низьких температур.

Додаткові функції, як-от попереднє замочування, теж споживають немало кіловат. Тому перед пранням оброби забруднення і плями вручну.

І звісно ж, використовуй таймер відкладеного старту або розумну розетку, щоб запускати пральну машину вночі, коли немає пікового навантаження на енергосистему.

Електро- чи звичайний чайник: економія не завжди очевидна

На перший погляд, може здатися, що звичайним чайником, який ставлять на плиту, можна заощадити набагато більше. Та це не завжди так.

До прикладу, якщо в тебе не газова, а електро- чи індукційна плита, то економія вже не настільки суттєва і треба розібратися у принципах їхньої роботи.

В електричній поверхні струм проходить через нагрівальний елемент. Від цього нагрівається конфорка, віддаючи тепло посуду та повітрю навколо. Індукційна плита працює інакше. Сама конфорка не нагрівається. Під склокерамічною поверхнею розташована індукційна котушка, яка створює магнітне поле.

Завдяки цій котушці та високочастотному електричному струму нагрівається лише посуд.

Тож індукційні плити економніші, ніж звичайні електро-. За однакового споживання потужність індукційної плити становить 90%, а електричної — 50–60%.

Це означає, що вода на індукційній плиті закипить майже вдвічі швидше і, відповідно, енергії на це знадобиться менше.

Але, якщо порівнювати індукційну плиту й електрочайник, то різниці у споживанні майже немає. Можна без зайвих докорів сумління вибирати зручніший варіант.

Якщо ж ти маєш електроплиту, вигідніше кип’ятити воду в електрочайнику. Щоб найбільш енергоефективно використовувати цей пристрій:

Кип’яти лише необхідну кількість води. Якщо збираєтеся вдвох пити чай, то це має бути об’єм на дві склянки.

Своєчасно очищуй чайник від накипу. Адже його наявність знижує ефективність роботи нагрівального елементу, через що прилад споживає більше електроенергії.

А як готувати їжу, щоб заощадити?

Готувати їжу на усіх конфорках одночасно — не вихід із ситуації. Ось дієві поради, які допоможуть приготувати страви швидше, а заощадити більше.

Поверхня плити та посуду має бути чиста та рівна. Бруд і щілини значно погіршують теплопровідність. Відповідно, приготування триватиме довше й електроенергії споживатиметься більше.

Слідкуй, щоб діаметр конфорки відповідав діаметру посуду. Якщо поставити більший посуд на меншу конфорку, страва готуватиметься довше. А коли навпаки — значна частина енергії буде йти на обігрів кухні.

Якщо це звичайна електроплита, то економніше готувати страви по черзі на одній конфорці, ніж вмикати інші та нагрівати їх з нуля.

Індукційні плити мають інший принцип дії, тому готувати на одній конфорці чи одразу залучати декілька — суттєвої різниці немає.

Завжди використовуй посуд із кришкою. Так вода закипить приблизно на чверть часу раніше, а значить, ти заощадиш стільки ж енергії.

Крім того, страву можна вимикати за 10–15 хвилин до готовності — вона дійде під кришкою без додаткового нагрівання.

Також ти можеш використовувати мультиварку. Хоч вона і працює від розетки, через тиск, що створюється в закритому просторі, й наявність кришки їжа готується швидше, а отже, є економія.

Зарядка в розетці теж багато їсть?

Як часто ти знімаєш свій телефон із зарядки, а її лишаєш в розетці? Якщо думаєш, що вона спокійно чекатиме на тебе і не споживатиме електроенергію — ти помиляєшся.

Щоправда, споживає вона зовсім небагато енергії — у режимі 24/7 5 Вт на добу, тож на економію це суттєво не вплине. Однак зарядку після її використання все ж варто виймати. Ось кілька причин:

її можуть пошкодити, особливо, якщо у тебе є діти;

блок живлення швидше зношуватиметься, адже конденсатори та схемотехніка розраховані усього на 50–100 тис. годин роботи;

корпус блоку живлення може розплавитися та зіпсувати розетку або подовжувач. Така ймовірність підвищується, адже постійні відключення світла можуть спровокувати стрибок напруги.

Чи треба вимикати прилади з розетки під час відключень світла

Як ми зазначали раніше, через відключення світла можуть відбутися стрибки напруги, які здатні вивести твою техніку з ладу.

Крім того, якщо ти вимкнеш усі електроприлади з розетки, це згладить пікове навантаження в момент підключення електроенергії.

Якщо одночасно у великої кількості споживачів увімкнуться всі прилади, можуть відбутися аварії на електромережах, як наслідок — мешканці повторно залишаться без світла.

Тому після підключення електроенергії слід вмикати прилади в розетку поступово, по черзі та уникати увімкнення усіх енергомістких приладів одразу.

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