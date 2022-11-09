Диета для электроприборов: как экономно использовать технику — от LED-ламп до стиралки

Когда во время веерных отключений наступают темные времена, ты невольно начинаешь задумываться не только о смысле жизни, но и сколько киловатт едят твои электроприборы.

А главное, задаешь себе вопрос: как комфортно сэкономить, чтобы в твоем городе не случился тотальный блэкаут.

Эксперты Yasno рассказали секреты, которые помогут понять, как работают электроприборы и как их экономно использовать во времена веерных отключений и не только.

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Начни с освещения: сколько ламп должно гореть

Для уменьшения потребления света, следует отказаться от осветительных приборов и систем с большим количеством ламп, как бы красиво и атмосферно это не выглядело. Освещение должно соответствовать назначению комнаты или твоей необходимости.

К примеру, в игровых комнатах, где требуется всеобщее освещение, можно использовать люстры. А вот для чтения или работы за компьютером подойдет местное освещение — бра, торшеры, настольные лампы.

Готовить тоже можно, используя только специальные светильники. Конечно, при условии, если в них установлены энергоэффективные LED-лампы.

Они служат дольше и потребляют в десять раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания.

Ничего, что за месяц ты не почувствуешь существенной экономии, ведь через год ее можно будет увидеть невооруженным глазом. LED-лампы потребляют в восемь раз меньше. Также выключи декоративную подсветку картин, стен, фото и предметов декора.

Чтобы экономить еще больше, установи датчики движения. С помощью них свет появляется только тогда, когда кто находится в помещении. Особенно такой способ актуальный для проходных комнат, туалета и гардеробных.

Если я выключаю бойлер, я экономлю?

На самом деле на нагрев холодной воды бойлер тратит больше энергии, чем на поддержание температуры. Поэтому выключать и включать бойлер, если ты им часто пользуешься, не стоит, это не поможет сэкономить.

Есть смысл выключить этот электроприбор, когда ты на долго едешь из дома или если с центральным водоснабжением все хорошо и тебе он не понадобится.

Однако посадить бойлер на диету все же можно. Существуют так называемые умные розетки. Там можно настраивать время, когда водонагреватель автоматически включается и выключается.

К примеру, можно настроить все так, чтобы бойлер работал ночью в период самого низкого потребления — для сети это будет ощутимая экономия.

Также снизить энергопотребление поможет уменьшение температуры нагревания этого устройства. Следует отрегулировать ее на уровне 50–55 °С.

Бойлер следует периодически очищать. Со временем внутренняя поверхность нагревательного бака и ТЭН покрывается известковым налетом, что мешает работать эффективно.

Не только включать ночью: как экономить на стиральной машине

Стиральная машина-автомат может тратить почти 15% электроэнергии от всей потребляемой семьей. Чтобы сэкономить на стирке и эффективно использовать все возможности электроприбора, можно не только включать ее в ночное время.

Идеально загружать стиральную машину минимум на три четверти от допустимого веса. Перегрузка увеличивает расход электроэнергии на 10-15%.

Также не стирай по несколько вещей каждый день. Лучше объединяй их с другой одеждой. Чем чаще ты включаешь машину, тем больше электроэнергии она потребляет, вне зависимости от заполненности барабана.

Снижай температуру стирки. Если белье или одежда не слишком грязные, им хватит и стирки при низких температурах.

Дополнительные функции, например, предварительное замачивание, тоже потребляют немало киловатт. Поэтому перед стиркой обработай загрязнение и пятна вручную.

И, конечно же, используй таймер отложенного старта или умную розетку, чтобы запускать стиральную машину ночью, когда нет пиковой нагрузки на энергосистему.

Электро- или обычный чайник: экономия не всегда очевидна

На первый взгляд, может показаться, что обычным чайником, который ставят на плиту, можно сэкономить гораздо больше. Но это не всегда так.

К примеру, если у тебя не газовая, а электро- или индукционная плита, то экономия уже не столь существенная и нужно разобраться в принципах их работы.

В электрической поверхности ток проходит через нагревательный элемент. От этого нагревается конфорка, отдавая тепло посуде и воздуху вокруг.

Индукционная плита работает по-другому. Сама конфорка не нагревается. Под стеклокерамической поверхностью находится индукционная катушка, создающая магнитное поле.

За счет этой катушки и высокочастотного электрического тока происходит нагрев только посуды.

А значит, индукционные плиты более экономичны, чем обычные электро-. При одинаковом потреблении мощность индукционной плиты составляет 90%, а электрической — 50–60%.

Это означает, что вода на индукционной плите закипит почти вдвое быстрее и, соответственно, энергии на это понадобится меньше.

Но, если сравнивать индукционную плиту и электрочайник, то разницы в потреблении почти нет. Можно без лишних угрызений совести выбирать более удобный вариант.

Если у тебя электроплита, выгоднее кипятить воду в электрочайнике. Чтобы максимально энергоэффективно использовать это устройство:

Кипяти только необходимое количество воды. Если собираетесь вдвоем пить чай, это должен быть объем на два стакана.

Вовремя очищай чайник от накипи. Его наличие снижает эффективность работы нагревательного элемента, поэтому прибор потребляет больше электроэнергии.

А как готовить еду, чтобы сэкономить?

Готовить еду на всех конфорках одновременно — не выход из ситуации. Вот действенные советы, которые помогут приготовить блюда быстрее, а сэкономить больше.

Поверхность плиты и посуды должна быть чистой и ровной. Грязь и щели значительно ухудшают теплопроводность. Соответственно, приготовление будет длиться дольше и электроэнергии потребляется больше.

Следи, чтобы диаметр конфорки соответствовал диаметру посуды. Если поставить большую посуду на меньшую конфорку, блюдо будет готовиться подольше. А если наоборот — значительная часть энергии будет идти на обогрев кухни.

Если это обычная электроплита, то более экономно готовить блюда по очереди на одной конфорке, чем включать другие и нагревать их с нуля.

Индукционные плиты имеют другой принцип действия, поэтому готовить на одной конфорке или на нескольких — существенной разницы нет.

Всегда используй посуду с крышкой. Так вода закипит примерно на четверть времени раньше, а значит, ты сэкономишь столько же энергии.

Кроме того, блюдо можно выключать за 10–15 минут до готовности — оно дойдет под крышкой без дополнительного нагрева.

Также ты можешь использовать мультиварку. Несмотря на то, что она работает от розетки, за счет давления, создаваемого в закрытом пространстве, и наличия крышки пища готовится быстрее, а значит, есть экономия.

Зарядка в розетке тоже много ест?

Как часто ты снимаешь телефон с зарядки и оставляешь ее в розетке? Если думаешь, что она спокойно ждет тебя и не будет потреблять электроэнергию — ты ошибаешься.

Правда, потребляет она совсем незначительное количество энергии — в режиме 24/7 5 Вт в сутки, так что на экономию это существенно не повлияет. Но зарядку после ее использования все же следует извлекать, вот несколько причин:

ее могут повредить, особенно если у тебя есть дети;

блок питания будет быстрее изнашиваться, ведь конденсаторы и схемотехника рассчитаны всего на 50–100 тыс. часов работы;

корпус блока питания может расплавиться и испортить розетку или удлинитель. Вероятность этого повышается, ведь постоянные отключения света могут спровоцировать скачок напряжения.

Нужно ли выключать приборы из розетки при отключении света?

Как мы отмечали ранее, из-за отключения света могут произойти скачки напряжения, способные вывести технику из строя.

Кроме того, если выключить все электроприборы из розетки, это сгладит пиковую нагрузку в момент подключения электроэнергии.

Если одновременно у большого количества потребителей включатся все приборы, могут произойти аварии на электросетях. В результате жители повторно останутся без света.

Поэтому после подключения электроэнергии следует включать приборы в розетку постепенно, по очереди, избегая включения всех энергоемких приборов сразу.

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