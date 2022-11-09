Экономия

Диета для электроприборов: как экономно использовать технику — от LED-ламп до стиралки

Вероника Кононенко, редактор сайта 09 ноября 2022, 08:00
електроприлади
Фото: Unsplash

Больше новостей
чорна п'ятниця
Черная пятница: пять лайфхаков для удачных покупок
Рецепт дієтичних кокосових сирників у духовці від Світлани Фус
Без лишних калорий: рецепт диетических кокосовых сырников в духовке от Светланы Фус
Что такое диалекты?
“Жєпавий” мужчина и женщины на “дибах”: что ты знаешь о диалектах украинского языка? Разбираемся с экспертами, нужны ли диалектизмы в нашей речи
Еліна Мединіна
Хотелось сделать все, чтобы те ребята с жаждой в глазах могли дальше вести бой! История боевого медика с Азовстали
Смотреть больше

Материалы по теме

чорна п'ятниця
Черная пятница: пять лайфхаков для удачных покупок
как платить за электроэнергию вдвое меньше
Экономия — вдвое! Как не переплачивать за свет и кому стоит поменять счетчик
Чорна п'ятниця
Долгожданные скидки — когда черная пятница 2022 и как сделать покупки полезными
Исчезает связь, что делать
Кто-то смотрит YouTube, а кто-то не может вызвать скорую: от чего нужно отказаться, если исчезает связь

Видео
Карта боевых действий Украины

Актуальная карта боевых действий в Украине 9 ноября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:01
Історія підприємця з Мощуна
До сих пор хранит ключи и закрывает дверь: история предпринимателя из Мощуна, дом которого разрушили вражеские ракеты
0:03:00
Затока 2023
Курортному сезону 2023 быть! Как отстраивают курортную Затоку в Одесской области
0:15:08
ПЦУ
Новации в церкви или старые привычки? Готова ли Украина праздновать Рождество 25 января
Крым
Верю, что Крым освободят до конца лета: Бен Ходжес об успехах ВСУ и контрнаступлении
0:03:39
Добробат
Добровольцы, поражающие своей преданностью: как работает волонтерское движение Добробат
0:02:54
Обстріли Сумщини: окупанти завдали 200 ударів за добу
200 “прилетов” в сутки, люди в отчаянии — последствия обстрелов пограничной Сумской области
0:08:23
Херсон
Херсон нельзя брать штурмом, только осада! Черник о ловушке от россиян и реальной ситуации в Херсоне
0:02:48
Вибухи у Запорізькій області 8 листопада — наслідки обстрілів
Взрывы стали обыденностью — россияне обстреливают Запорожье ракетами С-300
Ан-225 Мрія: Антонов будує новий літак Мрія
Возродим свою Мрию! Украина начала строительство нового самолета Ан-225
Больше видео
чорна п'ятниця
Читать дальше
Черная пятница: пять лайфхаков для удачных покупок
Як отримати карту поляка і які документи для цього потрібні? Читай у нашому матеріалі детально про карту поляка.
Читать дальше
Гражданство, бесплатное обучение и право на предпринимательскую деятельность — что дает Карта поляка и как ее получить

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь