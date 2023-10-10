Долгожданные скидки — когда черная пятница 2023 и как сделать покупки полезными

Какими бы ни были ценники — стабильными или постоянно меняющимися, нам всегда приятно видеть скидки. Особенно привлекает покупателей Черная пятница, которая в этом году приходится на 24 ноября.

Желание сэкономить присуще любому, независимо от покупательной способности. Поэтому именно в этот день магазины привлекают большими скидками немалое количество людей.

Делать скидки в Черную пятницу начали в США, когда продавцы заметили тенденцию среди людей приходить за покупками после Дня благодарения.

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Традиции и история Черной пятницы

Сначала это название ассоциировалось с огромными пробками на дорогах, но всего за пару десятилетий за Черной пятницей крепко закрепились ассоциации с днем ​​больших скидок.

Впоследствии некоторые торговые сети начали все раньше открывать свои двери покупателям. Кто-то начинает работу в шесть утра, а некоторые решаются запустить покупателей и в полночь.

Также принято проводить распродажу в течение нескольких дней. Однако каждый продавец определяет оптимальный для себя срок.

Зачем продавцам Черная пятница

Такие огромные скидки всегда заставляют задуматься покупателя, нет ли подвоха в такой удивительно низкой цене. На самом деле продавцам выгодна Черная пятница даже при таких условиях.

Дело в том, что магазины с помощью скидок получают большое количество покупателей, что значительно перекрывает потери, которые могло бы принести понижение цен. Кроме того, это хороший способ избавиться от определенного вида товара, который должен постоянно меняться на полках, чтобы не портиться.

Поэтому иногда можно увидеть скидки в 50% и даже 90%.

Кроме бытовых вещей и техники, предприниматели начали делать скидки на всевозможные услуги, курсы, путевки и подписки на год. Поэтому можешь мониторить предложения раньше времени.

Как сделать покупки на Черную пятницу более полезными

Иногда мы все подвергаемся шарму магазинных скидок и покупаем в состоянии эйфории то, что нам не нужно. Однако если подготовиться, можно неплохо сэкономить с помощью Черной пятницы, и сделать ее более полезной для себя.

Хорошей идеей будет составить заранее список того, что действительно нужно. Например, если это косметические средства, которыми ты всегда пользуешься, или которые хотелось попробовать, то их можно поискать на специализированных и проверенных сайтах и ​​отложить в корзину.

Таким образом, можно в первые часы скидок сразу приобрести то, что тебе действительно нужно, и что ты точно будешь использовать в будущем.

Также стоит проверить цены в магазинах на нужную тебе вещь до того, как начнется распродажа, чтобы понимать, насколько выгодна эта покупка.

Еще одно умение, которое поможет справиться со стрессом от изменений ценника – это планирование своих расходов. Читай советы по планированию семейного бюджета.

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