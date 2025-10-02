Як перемкнути кондиціонер на тепло: щоб грів кімнату й не було холодно вдома

Люди, у яких встановлений кондиціонер, можуть не лише охолоджувати приміщення, але й нагрівати його. Якщо кондиціонер має відповідну функцію, можна її ввімкнути, і кондиціонер нагріє повітря.

Коли настає холодна пора, люди замислюються, як увімкнути кондиціонер на тепло. Все залежить від моделі та фірми кондиціонера. Але загалом інструкції можуть бути схожими.

Ми розповімо, як увімкнути кондиціонер на обігрів.

Як увімкнути кондиціонер на тепло

Варто зазначити, що після включення режиму обігріву на кондиціонері він може запрацювати не відразу. Вентилятору може знадобитися 5-15 хвилин, щоб запрацювати, потім він може почати наганяти тепле повітря.

Щоб перемикнути кондиціонер на тепло, потрібно:

насамперед увімкнути кондиціонер кнопкою On; на пульті вибрати режим обігріву HEAT або режим AUTO і вказати температуру, наприклад, +27°C; перемикання режимів у деяких моделях кондиціонерів може здійснюватися багаторазовим натисканням кнопки MODE із зупинкою на режимі обігріву. На дисплеї пульта можна побачити сонечко, що говоритиме про обігрів.

Після увімкнення цього режиму кондиціонер може на якийсь час перестати працювати, але не потрібно панікувати, компресору потрібен час, щоб перемикнутися на режим обігріву. Під час зупинки відбувається процес перенаправлення руху холодоагенту. Це може тривати до 10 хвилин.

Важливо виставити температуру вищу за кімнатну, якщо зробити меншу, кондиціонер не працюватиме на обігрів.

Але дуже важливо подивитися інструкцію саме до твоєї моделі кондиціонера, щоб правильно вибрати режим та не поламати техніку.

Як включити кондиціонер на обігрів без пульта

У деяких моделей є можливість увімкнути кондиціонер на обігрів без пульта. Для цього потрібно подивитись на панель пристрою, або внутрішній блок: там має бути кнопка управління.

Також деякі моделі можна налаштовувати за допомогою телефона. Для цього в кондиціонері має бути вбудований модуль Wi-Fi. Далі потрібно лише дотримуватись інструкції.

Підключити Wi-Fi на своєму гаджеті. Знайти в мережі свій кондиціонер. Відкрити програму. З’єднати пристрої. Виставити режим обігріву: сонечко або heat. Виставити температурний режим.

Кондиціонеру, як і будь-якій техніці, потрібен перепочинок у роботі. Раніше ми розповідали, як довго може працювати кондиціонер без перерви та як це впливає на здоров’я.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!