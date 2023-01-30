Свет для Украины: как Европарламент помогает украинским энергетикам, предоставив LED-лампы

Энергосектор Украины вполне оправданно называют энергетическим фронтом — здесь Россия атакует так же яростно и безжалостно, как и на линии столкновения.

Чтобы помочь Украине и украинцам выстоять и пройти сложную зиму, Европейский Союз стремительно развернул программу поддержки Украины.

По всей территории страны работают Генераторы надежды — программа, инициированная Европейским парламентом в сотрудничестве с Ассоциацией европейских городов.

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Сейчас поступают трансформаторы, электротехническое оборудование, а на следующей неделе стартует уникальная программа обмена устаревших и затратных ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

По инициативе ЕС 30 миллионов энергосберегающих светодиодных ламп будут предоставлены Украине на бесплатной основе. Проект ЕС поддержало украинское правительство, приняв соответствующее постановление 10 января 2023 года и возложив выполнение программы на Минэнерго, Минцифры и АО Укрпочта.

С 16 января в ряде украинских городов уже стартовало тестирование программы обмена старых ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампочки. Со следующего месяца программа заработает по всей Украине. А до конца февраля обменять их можно будет даже в самых отдаленных уголках страны.

Лампы будут доставлять Укрпочтой в отделение, а затем через приложение Дія люди смогут записаться на получение до пяти LED-ламп. Однако идея состоит не просто в том, чтобы раздать энергосберегающие лампочки, а в том, чтобы заменить ими старые лампы накаливания.

Катарина Матернова — заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению, руководитель группы поддержки Украины в Европейской Комиссии. Она одна из тех, кто стал воплощать идею с LED-лампами в жизнь.

— Когда я вместе с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Домбровскисом была с визитом в Киеве в ноябре, мы встретились с президентом Владимиром Зеленским, и он предложил нам эту идею, а также попросил помочь с закупкой лампочек.

В Офисе президента европейским коллегам озвучили расчеты, что замена 50 миллионов лампочек накаливания в квартирах украинцев на LED-лампы позволит сохранить 1 ГВт электроэнергии. Столько энергии производит один небольшой ядерный реактор.

В настоящее время Еврокомиссия согласилась профинансировать для украинцев 30 миллионов таких светодиодных лампочек в рамках проекта помощи по восстановлению энергосистемы Украины.

Нам уже удалось поставить Украине 1300 генераторов, около 1200 трансформаторов, около 5 млн LED-лампочек и более 70 тысяч других материалов и инструментов для восстановления энергоинфраструктуры Украины, — добавляет Катарина Матернова.

Как именно LED-лампы смогут помочь сэкономить энергию

Ученый Института общей энергетики Сергей Шульженко отмечает, что наибольшей проблемой для энергетиков всегда были пиковые часы — когда садится солнце и люди одновременно включают свет.

Массовая замена старых лампочек может это исправить, поскольку современные светодиодные потребляют как минимум в четыре раза меньше электроэнергии.

Таким образом, мы можем снизить пик потребления в энергосистеме в Украине. То есть уменьшить выключения электроэнергии, что происходят в последнее время.

Единственный недостаток этой лампочки — она дает несколько иную цветопередачу, все остальные характеристики превосходят лампочку накаливания. В качестве примера эксперт приводит то, что светодиодная лампочка работает в 50 раз дольше лампочки накаливания.

К тому же, говорит Сергей Шульженко, замена даже пяти лампочек в вашем доме поможет сэкономить в платежках за свет.

В цивилизованном мире вопрос экономного использования энергоресурсов Земли уже давно не новый. Следовательно, и переход на светодиодные лампы в Европе начался еще с десяток лет назад. Например, в соседней Польше в 2014 году детей в садике уже учили сознательному использованию света.

Около десяти лет назад найти LED-лампы в Украине можно было, но, говорит Сергей Шульженко, они были не слишком надежны и выходили из строя. Но эксперт успокаивает, что теперь они наоборот более безопасны.

Когда при отключении света наступают темные времена, ты невольно задумываешься, сколько киловатт едят твои электроприборы. Читай способы, как экономно использовать технику — от LED-ламп до стиральной машины.

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