Історична, пророча, зухвала: нова марка Укрпошти ПТН ПНХ та де її купити

24 лютого тоді та 24 лютого зараз — наче два різних світи. Так говорять в Укрпошті про настрої, що надихнули команду на створення нової марки ПТН ПНХ.

Українці дійсно пройшли довгий шлях від розгубленості та шоку до впевненості та безумовної сміливості.

Поміж нас — гордість, зібраність, спільна скорбота та ціль, задля досягнення якої кожен тримається на своєму місці. Інакше не встояти. Та інакше ми й не вміємо.

Тепер між нами не шириться паніка, а лише часом під звуки сирен лунає рішуче чимало висловів, які встигли стати крилатими за минулий рік.

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Однак їм вже відвели чимало уваги на минулих марках, тож тепер настав час легенди, яка лунає поміж нас з 2014 року.

Тому Укрпошта відзначила роковини повномасштабного вторгнення Росії на територію України випуском марки під назвою ПТН ПНХ із зображенням творіння Бенксі, яке він залишив на одному з будинків на Київщині.

Відзначаємо роковини повномасштабного вторгнення з високо піднятою головою та присмаком перемоги, що наближається. І саме таким є поштовий випуск ПТН ПНХ! — історичний, пророчий та зухвалий.

Як повідомляється у соцмережах Укрпошти, тираж марок обмежений — всього 250 тисяч примірників.

Марки з набору вже можна замовити на сайті Укрпошти за посиланням.

Також Укрпошта продовжує обмінювати лампи розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Так вже вдалось замінити вже 500 тисяч лампочок. Читай, як отримати LED-лампу та куди звертатися.

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