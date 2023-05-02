Українські діти — майбутнє, заради якого кожен дорослий нині воює на своєму фронті проти російської окупації.

І саме ті, хто є дітьми сьогодні, творитимуть наше майбутнє згодом та вже долучаються до цього процесу.

Укрпошта презентувала сім ескізів нової марки під назвою Діти перемоги малюють Україну майбутнього. У своєму Facebook вони повідомили, що українці можуть проголосувати за найкращий, на їхню думку, дитячий малюнок, який ляже в основу нової поштової марки.

— З-поміж 350 отриманих робіт ми обрали сім малюнків-фіналістів, які ви бачите перед собою. Ці ескізи якнайкраще відповідають темі майбутньої марки та філателістичним вимогам, — пояснюють в Укрпошті.

Насолодіться дитячою щирістю та безпосередністю. Розчультесь, як це було з нами, коли ми вперше побачили ці життєствердні сюжети. Визначтеся з фаворитом і залиште відповідний номер у коментарях, — кажуть вони.

Відомо, що проголосувати за відповідний малюнок можна у застосунку Дія та через соціальні мережі Укрпошти.

Конкурс триватиме з 2 по 4 травня, а переможця Укрпошта оголосить 5 травня у своїх соціальних мережах.

Нова поштова марка вийде до Дня захисту дітей, 1 червня.

Діти перемоги малюють Україну майбутнього: ескізи марки від Укрпошти та як проголосувати за улюблений / 7 Фотографій

Фото: Facebook/Укрпошта

Директор Укрпошти Ігор Смілянський у своєму Telegram пише: за понад рік великої війни Укрпошта вже випустила дві марки, які були створені дітьми: Українська Мрія і Переможного Нового року!

Настав час наступної — Діти перемоги малюють Україну майбутнього.

Переглянувши 350 дитячих ескізів до конкурсу на нову марку, ми з командою тепер точно знаємо, якою наші діти бачать Україну майбутнього. Вільною, яскравою, жовто-блакитною, інноваційною! — ділиться Смілянський.

— Важливо встигнути до 4 травня, бо 4 — буде сюрприз, — наголосив директор Укрпошти.

За час повномасштабного вторгнення Укрпошта наче здобула нове життя: за зухвалими та патріотичними марками нині вишиковуються черги! Про одну з останніх марок, що говорить до Володимира Путіна, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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