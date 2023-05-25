Мир — самая высокая ценность человечества: что известно о новых марках от Укрпочты

Укрпочта запускает новые марки. На этот раз это пара изображений, которые еще называют зацепкой.

Новый выпуск называется Мир — самая высокая ценность человечества. Его анонсировали в Укрпочте еще 9 мая, в День Европы, который Украина в этом году праздновала вместе со странами ЕС.

С 24 мая марки уже в продаже. И хоть длиннющих очередей, как было раньше, уже нет, но все равно желающих приобрести новые марки хватает.

Это определенные вехи. За ними можно проследить определенные события, — говорит одна из желающих приобрести новые марки.

Автор одной из марок — Мария Суслова из Харькова. Она изобразила портрет девушки на картине.

Вторую марку нарисовали художницы из Люксембурга, создавшие изображение, напоминающее кельтский любовный узел как символ мира. И это впервые к военным маркам Укрпочты приобщаются иностранцы.

Главный смысл, который закладывали в марки, — это условие, при котором и возможен мир в мире.

Также недавно Укрпочта выпустила 12 аудиооткрыток, рассказывающих 14 историй украинских героев и героинь. Читай, что об этом известно по ссылке.

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