Нові ціни та години! Укрпошта змінила вартість послуг та графік роботи

Умови повномасштабної війни змінюють не лише свідомість людей, але і їхні життя. Не оминають трансформації й роботу окремих підприємств на території України.

Так, через чималу кількість викликів, зокрема підвищення цін на пальне, в Укрпошті оголосили, що змушені змінити вартість своїх послуг. Однак задля комфорту своїх клієнтів компанія також внесе зміни й у графік роботи.

Нові ціни на послуги Укрпошти

З 1 липня 2023 року Укрпошта підвищує ціни на свої послуги. Наприклад, вартість відправки Укрпошта Експрес зросте на 10 гривень в межах регіону, а ось тариф на послугу Укрпошта Стандарт набере в ціні 8 гривень.

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Зміни в цінах на послуги Укрпошти:

доставка відправлення/посилки до одного кілограму коштуватиме тепер 42 грн замість 35 грн;

доставка відправлення/посилки від п’яти до десяти кілограмів коштуватиме тепер 70 грн замість 60 грн;

тариф на послугу Укрпошта Документи зросте в ціні на п’ять гривень;

доставка “дрібних пакетів рекомендованих” на всі зони та на доставку посилок до семи країн Близького Сходу (зокрема, Алжир, Афганістан, Катар, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія та Туніс) — збільшиться на 10%.

Однак в Укрпошті зазначають, що компанія готувалась до таких можливих змін, тому з 1 квітня надає послугу пріоритетної доставки “дрібні пакети Prime” до 70 ключових країн світу. Використання саме цієї нової послуги дає можливість клієнту отримати послугу за нижчим тарифом — до 18 %.

Варто зазначити, що клієнти сплачують тільки за фактичну вагу відправлення, не переплачуючи за “повітря”, — додають у компанії.

Новий графік роботи Укрпошти

У липні 2023 року Укрпошта також змінює графік роботи, щоб клієнти змогли отримувати потрібні послуги, коли це необхідно.

Тож ті відділення, які знаходяться у торгових центрах чи ринкових територіях, будуть працювати згідно з графіком роботи ТЦ чи ринку.

Сільські відділення теж стануть більш доступними та працюватимуть тепер п’ять днів на тиждень, а не два-три дні, як раніше.

Однак іноді репутацією державних компаній користуються й шахраї. Наприклад, щоб заволодіти особистими даними, надсилають повідомлення на телефони українців від імені Укрпошти. Читай, як не потрапити в таку аферу.

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