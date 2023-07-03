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Нові ціни та години! Укрпошта змінила вартість послуг та графік роботи

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Липня 2023, 14:00
Укрпошта
Фото: Facebook

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