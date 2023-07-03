Новые цены и часы! Укрпочта изменила стоимость услуг и график работы

Условия полномасштабной войны меняют не только сознание людей, но и их жизнь. Не обходят трансформации и работу отдельных предприятий на территории Украины.

Так, из-за большого количества вызовов, в частности повышения цен на топливо, в Укрпочте объявили, что вынуждены изменить стоимость услуг. Однако для комфорта своих клиентов компания также внесет изменения в график работы.

Новые цены на услуги Укрпочты

С 1 июля 2023 года Укрпочта повышает цены на свои услуги. К примеру, стоимость отправки Укрпочта Экспресс вырастет на 10 гривен в пределах региона, а вот тариф на услугу Укрпочта Стандарт наберет в цене 8 гривен.

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Изменения в ценах на услуги Укрпочты:

доставка посылки весом один килограмм будет стоить теперь 42 грн вместо 35 грн;

доставка посылки от пяти до десяти килограммов будет стоить 70 грн вместо 60 грн;

тариф на услугу Укрпочта Документы возрастет в цене на пять гривен;

доставка “мелких пакетов рекомендованных” на все зоны и на доставку посылок в семь стран Ближнего Востока (в частности, Алжир, Афганистан, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и Тунис) — увеличится на 10%.

Однако в Укрпочте отмечают, что компания готовилась к таким возможным изменениям, поэтому с 1 апреля предоставляет услугу приоритетной доставки мелких пакетов Prime в 70 ключевых стран мира. Использование этой новой услуги дает возможность клиенту получить услугу по более низкому тарифу — до 18 %.

Стоит отметить, что клиенты платят только за фактический вес отправления, не переплачивая за воздух, — добавляют в компании.

Новый график работы Укрпочты

В июле 2023 года Укрпочта также изменяет график работы, чтобы клиенты смогли получать нужные услуги, когда это необходимо.

Поэтому отделения, которые находятся в торговых центрах или рыночных территориях, будут работать согласно графику работы ТЦ или рынка.

Сельские отделения тоже станут доступнее и теперь будут работать пять дней в неделю, а не два-три дня, как раньше.

Однако иногда репутацией государственных компаний пользуются мошенники. Например, чтобы завладеть личными данными, посылают сообщения на телефоны украинцев от имени Укрпочты. Читай, как не попасть в такую аферу.

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