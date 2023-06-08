Новая мошенническая схема, чтобы завладеть твоими данными! Как не попасть в аферу и при чем здесь Укрпочта

С появлением современной техники и гаджетов в нашей жизни воры не оставляют попыток различными способами завладеть нашими персональными данными.

И если об элементарных правилах безопасности уже осведомлено большинство пользователей, то с новыми схемами мошенников труднее.

Подробнее об одном из новых способов получить данные рассказали в Центре противодействия дезинформации.

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Новая схема мошенников

Чтобы завладеть твоими данными, мошенники присылают сообщения на телефоны украинцев от имени Укрпочты. Там указано, что к человеку якобы направляется посылка, но такой адрес отсутствует. А значит, чтобы ее получить, нужно сделать переадресацию, перейдя по ссылке, которая указана в сообщении.

После того как ты это сделаешь — за услугу нужно будет оплатить 18 гривен. В результате аферисты похищают данные банковской карты.

Как не попасть в ловушку мошенников

Гендиректор новой почты Игорь Смелянский предупреждает, что в компании действительно есть услуга переадресации посылки на другой адрес. Но важно, что она всегда инициируется отправителем или получателем посылки.

То есть компания Укрпочта не присылает письма с просьбами сделать переадресацию.

Также важно, что Укрпочта всегда на своих ресурсах использует домен UA.

Ранее мы рассказывали, как узнать, прослушивают ли твой телефон.

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