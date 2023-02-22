Что делать, если мошенники оформили на тебя кредит — пошаговая инструкция

Неприятные ситуации с нами случаются неожиданно. Тебе позвонили коллекторы или работники из банка и сообщили о необходимости платить кредит, о котором ты и не подозревал(-а)? Это проделки мошенников. Что делать, если мошенники оформили на тебя кредит — читай пошаговую инструкцию в нашем материале.
Мошенническая схема онлайн-кредитов (микрозаймов) очень распространена. Чаще всего мошенникам достаточно знать твой номер телефона и минимальные данные. И часто это происходит не в крупных банках, а именно микрофинансовых организациях, которые предоставляют услуги быстрых кредитов на очень “выгодных” условиях.
Такие организации дают огромную сумму денег в кредит, что должно настораживать опытного клиента банковских услуг. Но это очень выгодно микрофинансовым организациям, ведь проценты постоянно растут.
Такой механизм нравится мошенникам, которые умеют получать минимальный набор данных и незаметно берут кредиты на разных людей, которые об этом не знают, до первого звонка из организации об уже большой задолженности.
Если ты стал(-а) жертвой мошенников и на тебя оформили кредит, о котором ты не знаешь, вот несколько важных советов от Министерства юстиции Украины:
Есть еще несколько правил, которые помогут защитить свои интересы, права и финансы в будущем. Важно помнить, что при любых условиях ты имеешь право не впускать домой сотрудников (коллекторов) банка, в котором у тебя якобы есть задолженность.
Такие организации не могут отбирать твое имущество, принудительно взимать долг или выполнять функции Государственной исполнительной службы, что является самоуправством.
Такие организации не могут отбирать твое имущество, принудительно взимать долг или выполнять функции Государственной исполнительной службы, что является самоуправством.
Если перечень выше действий не помог решить проблему мошеннического оформления кредита на твое имя, обратись в суд с исковым заявлением о признании недействительным кредитного договора.
Тебе нужно будет предоставить доказательства, что договор ты не заключал(-а), не знал(-а) о существовании такого кредита, организации.
Тебе также могут потребоваться данные от мобильного оператора и банка, на карту которого были перечислены средства мошенникам.
В будущем тебе нужно будет тщательнее заботиться о данных, которыми могут воспользоваться мошенники и проверять свою кредитную отчетность раз в месяц.
Раньше мы рассказывали, как не стать жертвой мошенников, которые предлагают денежную помощь.
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