Алло, вы выиграли авто: в Украине запретят спам-звонки и рекламу по телефону

Фото Pexels А тебе тоже звонят разные компании и предлагают свои услуги? Например, массажа, изучения английского, пробных курсов по макияжу или больше — говорят, что ты выиграл машину? Наконец эти звонки могут прекратиться, ведь правительство приняло постановление, которое запретит рекламные и спам-звонки. Что об этом известно — читай больше в нашем материале. В Украине запретят рекламу по телефону и спам-звонки В Министерстве цифровой трансформации сообщили новость о том, что правительство поддержало постановление № 761 о Правилах предоставления и получения электронных коммуникационных услуг. Согласно документу, в Украине хотят запретить рекламу по телефону и спам-звонки.Совсем скоро мобильные операторы будут самостоятельно блокировать контакты, распространяющие спам, рекламу, потенциально мошеннические звонки. Более того, операторы будут препятствовать потенциальному мошенническому списанию денег. Тебя больше не будут беспокоить звонками с фейковыми выигрышами денег, авто или квартир. А еще тебе больше не будут звонить компании с навязчивыми услугами или рекламой, на которую ты не давал (-а) свое согласие. Компании должны заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, чтобы звонок не считался спамом. Если спам-вызов все же произошел — сообщаете об этом оператору, и номер спамера заблокируют, — объясняют в Минцифре. Читать по теме Взломали Viber: что делать, чтобы восстановить доступ — простое объяснение Что делать, если взломали Viber — читай в материале. Новое постановление намерено также защитить украинцев от фейков и дезинформации. Также нужно знать, что украинцам в зоне боевых действий не будут блокировать SIM-карты за неуплату услуг. А при первом подключении к сети будет действовать бесплатный пакет для общения с родными. В личных кабинетах по номерам можно будет увидеть список платных услуг и отменить все ненужные. Также в дальнейшем в договорах будет указываться скорость интернета, гарантированная тебе оператором. Если она будет ниже прописанной, ты будешь иметь право обратиться в суд или регулятор сферы НКЭК. Алло, вы выиграли авто: в Украине запретят спам-звонки и рекламу по телефону / 2 Фотографии Раньше мы рассказывали, как удалить себя из GetContact. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Интернет и связь, Украина, Мошенничество Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter