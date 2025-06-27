А тебе тоже звонят разные компании и предлагают свои услуги? Например, массажа, изучения английского, пробных курсов по макияжу или больше — говорят, что ты выиграл машину? Наконец эти звонки могут прекратиться, ведь правительство приняло постановление, которое запретит рекламные и спам-звонки.

Что об этом известно — читай больше в нашем материале.

В Украине запретят рекламу по телефону и спам-звонки

В Министерстве цифровой трансформации сообщили новость о том, что правительство поддержало постановление № 761 о Правилах предоставления и получения электронных коммуникационных услуг. Согласно документу, в Украине хотят запретить рекламу по телефону и спам-звонки.

Совсем скоро мобильные операторы будут самостоятельно блокировать контакты, распространяющие спам, рекламу, потенциально мошеннические звонки.

Более того, операторы будут препятствовать потенциальному мошенническому списанию денег. Тебя больше не будут беспокоить звонками с фейковыми выигрышами денег, авто или квартир.

А еще тебе больше не будут звонить компании с навязчивыми услугами или рекламой, на которую ты не давал (-а) свое согласие.

Компании должны заключить договор с оператором и зарегистрировать номера, чтобы звонок не считался спамом. Если спам-вызов все же произошел — сообщаете об этом оператору, и номер спамера заблокируют, — объясняют в Минцифре.

Новое постановление намерено также защитить украинцев от фейков и дезинформации. Также нужно знать, что украинцам в зоне боевых действий не будут блокировать SIM-карты за неуплату услуг. А при первом подключении к сети будет действовать бесплатный пакет для общения с родными.

В личных кабинетах по номерам можно будет увидеть список платных услуг и отменить все ненужные.

Также в дальнейшем в договорах будет указываться скорость интернета, гарантированная тебе оператором. Если она будет ниже прописанной, ты будешь иметь право обратиться в суд или регулятор сферы НКЭК.

Алло, вы выиграли авто: в Украине запретят спам-звонки и рекламу по телефону / 2 Фотографии

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