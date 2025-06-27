А тобі теж телефонують різноманітні компанії і пропонують свої послуги? Наприклад, масажу, вивчення англійської, пробних курсів з макіяжу чи більше — кажуть, що ти виграв (-ла) машину? Врешті ці дзвінки можуть припинитися, адже уряд ухвалив постанову, яка заборонить рекламні і спам-дзвінки.

Що про це відомо — читай більше у нашому матеріалі.

В Україні заборонять рекламу телефоном і спам-дзвінки

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили новину про те, що уряд підтримав постанову № 761 про Правила надання та отримання електронних комунікаційних послуг. Відповідно до документу, в Україні хочуть заборонити рекламу за телефоном і спам-дзвінки.

Зовсім скоро мобільні оператори самостійно блокуватимуть контакти, які поширюють спам, рекламу, потенційно шахрайські дзвінки.

Щобільше, оператори матимуть перешкоджати потенційному шахрайському списанню коштів. Тож тебе більше не турбуватимуть дзвінками з фейковими виграшами коштів, авто чи квартир.

А ще тобі більше не телефонуватимуть компанії з нав’язливими послугами чи рекламою, на яку ти не давав (-ла) свою згоду.

Компанії мають укласти договір з оператором та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом. Якщо спам-виклик усе ж стався — повідомляєте про це свого оператора, і номер спамера заблокують, — пояснюють у Мінцифри.

Нова постанова має намір і захистити українців від фейків та дезінформації. Також потрібно знати, що українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату послуг. А під час першого підключення до мережі діятиме безкоштовний пакет для спілкування з рідними.

В особистих кабінетах за номерами можна буде побачити перелік платних послуг і скасувати всі непотрібні.

Також надалі у договорах буде зазначатися швидкість інтернету, яку гарантує тобі оператор. Якщо вона буде нижчою, за прописану, ти матимеш право звернутися до суду чи регулятора сфери НКЕК.

Алло, ви виграли авто: в Україні заборонять спам-дзвінки і рекламу телефоном / 2 Фотографії

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