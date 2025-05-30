Як видалити себе з GetContact: покрокова інструкція для повного захисту даних

Фото Pexels GetContact вже кілька років поспіль лишається в топі мобільних застосунків, і зрозуміло чому: він дозволяє дізнатися, під яким іменем тебе зберегли в чужих телефонах, і попереджає про спам чи шахрайські дзвінки. Це весело і створює ілюзію безпеки телефонного спілкування. Чи може бути небезпечним додаток і як видалити себе з GetContact назавжди — розказуємо у матеріалі. Чому варто видалити себе з GetContact 2025 За численними перевагами застосунку, які відомі тобі як користувачу, приховані серйозні небезпеки. Додаток збирає велику кількість особистих даних, зокрема контакти з твого телефону, фотографії, адреси, IP-адреси та навіть історію дзвінків.При цьому доволі тривожно те, що твій номер може потрапити до бази застосунку навіть без твоєї згоди — достатньо, щоб він був у когось із друзів або знайомих, хто користується додатком. Отже про конфіденційність та захист персональних даних вже не йдеться. Читати на тему Getсontact та TikTok: у чому небезпека популярних застосунків та який вони мають звʼязок з РФ Чому Getcontact та TikTok небезпечні для користувачів: зібрали пояснення. Як видалити себе з GetContact назавжди у 2025 Розробники GetContact попереджають, що навіть після видалення профілю номер залишається в їхній базі. Тож для своєї безпеки варто пройти через два етапи деактивації. Етап 1: видалити обліковий запис в GetContact Для цього в додатку: відкрий меню Інше; потім Налаштування → Налаштування облікового запису; у розділі Управління обліковим записом натисни Заблокувати обліковий запис і підтвердь дію. Після цього твій профіль не буде відображатися, поки знову не ввійдеш у додаток. Етап 2: видалити свої дані з бази GetContact Якщо хочеш повністю прибрати свої дані з бази: зайди на офіційний сайт GetContact; авторизуйся, прокрути сторінку вниз, знайди розділ Visibility settings (Параметри видимості); вимкни повзунок (режим Off) і підтвердь зміни. Після цього твої дані й теги стануть невидимими, а обліковий запис буде видалено з пошуку. Раніше ми розповідали: як твій номер телефону знають шахраї, банки й навіть ворог. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Кібербезпека Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter