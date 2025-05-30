Як видалити себе з GetContact: покрокова інструкція для повного захисту даних

GetContact вже кілька років поспіль лишається в топі мобільних застосунків, і зрозуміло чому: він дозволяє дізнатися, під яким іменем тебе зберегли в чужих телефонах, і попереджає про спам чи шахрайські дзвінки. Це весело і створює ілюзію безпеки телефонного спілкування.

Чи може бути небезпечним додаток і як видалити себе з GetContact назавжди — розказуємо у матеріалі.

Чому варто видалити себе з GetContact 2025

За численними перевагами застосунку, які відомі тобі як користувачу, приховані серйозні небезпеки. Додаток збирає велику кількість особистих даних, зокрема контакти з твого телефону, фотографії, адреси, IP-адреси та навіть історію дзвінків.

При цьому доволі тривожно те, що твій номер може потрапити до бази застосунку навіть без твоєї згоди — достатньо, щоб він був у когось із друзів або знайомих, хто користується додатком.

Отже про конфіденційність та захист персональних даних вже не йдеться.

Як видалити себе з GetContact назавжди у 2025

Розробники GetContact попереджають, що навіть після видалення профілю номер залишається в їхній базі. Тож для своєї безпеки варто пройти через два етапи деактивації.

Етап 1: видалити обліковий запис в GetContact

Для цього в додатку:

відкрий меню Інше;

потім Налаштування → Налаштування облікового запису;

у розділі Управління обліковим записом натисни Заблокувати обліковий запис і підтвердь дію.

Після цього твій профіль не буде відображатися, поки знову не ввійдеш у додаток.

Етап 2: видалити свої дані з бази GetContact

Якщо хочеш повністю прибрати свої дані з бази:

зайди на офіційний сайт GetContact;

авторизуйся, прокрути сторінку вниз, знайди розділ Visibility settings (Параметри видимості);

вимкни повзунок (режим Off) і підтвердь зміни.

Після цього твої дані й теги стануть невидимими, а обліковий запис буде видалено з пошуку.

Раніше ми розповідали: як твій номер телефону знають шахраї, банки й навіть ворог.

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