Как удалить себя с GetContact: пошаговая инструкция для полной защиты данных

GetContact уже несколько лет подряд остается в топе мобильных приложений, и понятно почему: он позволяет узнать, под каким именем тебя сохранили в чужих телефонах, и предупреждает о спаме или мошеннических звонках. Это весело и создает иллюзию безопасности телефонного общения.

Может ли быть опасным приложение и как удалить себя из GetContact навсегда — рассказываем в материале.

Почему стоит удалить себя из GetContact 2025

За многочисленными преимуществами приложения, которые известны тебе как пользователю, скрыты серьезные опасности. Приложение собирает большое количество личных данных, включая контакты с твоего телефона, фотографии, адреса, IP-адреса и даже историю звонков.

При этом довольно тревожно, что твой номер может попасть в базу приложения даже без твоего согласия — достаточно, чтобы оно было у кого-то из друзей или знакомых, кто пользуется приложением.

Так что о конфиденциальности и защите персональных данных речь уже не идет.

Как удалить себя из GetContact навсегда в 2025

Разработчики GetContact предупреждают, что даже после удаления профиля номер остается в их базе. Поэтому для своей безопасности следует пройти через два этапа деактивации.

Этап 1: удалить аккаунт в GetContact

Для этого в приложении:

открой меню Другое;

затем Настройки → Настройка учетной записи;

в разделе Управление учетной записью нажми Заблокировать учетную запись и подтверди действие.

После этого твой профиль не будет отображаться, пока снова не войдешь в приложение.

Этап 2: удалить свои данные из базы GetContact

Если хочешь полностью убрать свои данные из базы:

зайди на официальный сайт GetContact;

авторизуйся, прокрути страницу вниз, найди раздел Visibility settings (Параметры видимости);

отключи ползунок (режим Off) и подтверди изменения.

После этого твои данные и теги станут невидимыми, а аккаунт будет удален из поиска.

Раньше мы рассказывали: как твой номер телефона узнают мошенники, банки и даже враг.

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