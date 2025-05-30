Как удалить себя с GetContact: пошаговая инструкция для полной защиты данных

Фото Pexels GetContact уже несколько лет подряд остается в топе мобильных приложений, и понятно почему: он позволяет узнать, под каким именем тебя сохранили в чужих телефонах, и предупреждает о спаме или мошеннических звонках. Это весело и создает иллюзию безопасности телефонного общения. Может ли быть опасным приложение и как удалить себя из GetContact навсегда — рассказываем в материале. Почему стоит удалить себя из GetContact 2025 За многочисленными преимуществами приложения, которые известны тебе как пользователю, скрыты серьезные опасности. Приложение собирает большое количество личных данных, включая контакты с твоего телефона, фотографии, адреса, IP-адреса и даже историю звонков.При этом довольно тревожно, что твой номер может попасть в базу приложения даже без твоего согласия — достаточно, чтобы оно было у кого-то из друзей или знакомых, кто пользуется приложением. Так что о конфиденциальности и защите персональных данных речь уже не идет. Читать по теме Getсontact и TikTok: в чем опасность популярных приложений и как связаны с РФ Почему GetContact и TikTok опасны для пользователей: собрали объяснения и комментарии эксперта. Как удалить себя из GetContact навсегда в 2025 Разработчики GetContact предупреждают, что даже после удаления профиля номер остается в их базе. Поэтому для своей безопасности следует пройти через два этапа деактивации. Этап 1: удалить аккаунт в GetContact Для этого в приложении: открой меню Другое; затем Настройки → Настройка учетной записи; в разделе Управление учетной записью нажми Заблокировать учетную запись и подтверди действие. После этого твой профиль не будет отображаться, пока снова не войдешь в приложение. Этап 2: удалить свои данные из базы GetContact Если хочешь полностью убрать свои данные из базы: зайди на официальный сайт GetContact; авторизуйся, прокрути страницу вниз, найди раздел Visibility settings (Параметры видимости); отключи ползунок (режим Off) и подтверди изменения. После этого твои данные и теги станут невидимыми, а аккаунт будет удален из поиска. Раньше мы рассказывали: как твой номер телефона узнают мошенники, банки и даже враг. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Кибербезопасность Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter