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Фейковые объявления об аренде жилья: как не попасть на удочку мошенников

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 октября 2025, 19:00 2 мин.
Как уберечься от квартирных мошенников
Фото Pexels

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