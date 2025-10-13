Фейковые объявления об аренде жилья: как не попасть на удочку мошенников

Все выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой: светлые фото с панорамными окнами, камин, беседка у леса — и цена, от которой хочется сразу нажать забронировать. Именно в этот момент мошенники чаще всего и ловят жертв.

Об этом пишет МВД Украины.

Злоумышленники создают фейковые страницы, копируют чужие снимки, придумывают правдоподобные легенды: хозяин уехал за границу, сдает срочно, или только сегодня — половина стоимости.

Или просят заплатить залог на всякий случай, чтобы жилье не забрали другие. Человек переводит деньги — и на этом связь обрывается.

Звучит убедительно — пока деньги не оказываются на чужой карте, а профиль арендодателя исчезает без следа.

Как уберечься от квартирных мошенников

Киберполиция предупреждает: прежде чем переводить средства, стоит сделать паузу и проверить, не пытаются ли вас обмануть. Первый сигнал опасности — слишком низкая цена.

Второй — отсутствие видеообзора или отказ показать жилье по видеосвязи. Часто мошенники даже не имеют доступа к реальному дому — только набор чужих фотографий.

А еще — страницы, созданные вчера, без единого комментария или отзыва от реальных людей, изменения названий профиля, просьбы перевести залог на личную карту без договора.

Если сомневаетесь — просто вбейте изображение в обратный поиск Google или TinEye. Большинство украденных фото из фейковых объявлений сразу всплывают на других сайтах.

Проверяйте имена арендодателей, не верьте на слово и не отправляйте деньги просто для брони.

Бдительность — лучший антивирус в мире мошеннических схем. А если все же попались на уловку — сохраните переписку, квитанции, объявления и сообщите в киберполицию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как уберечь квартиры от воров во время отпуска — и какие ошибки чаще всего допускают владельцы жилья.

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