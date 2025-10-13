Фейкові оголошення про оренду житла: як не потрапити на гачок шахраїв

Усе виглядає занадто добре, щоб бути правдою: світлі фото з панорамними вікнами, камін, альтанка біля лісу — і ціна, від якої хочеться одразу натиснути бронювати. Саме на цій миті шахраї найчастіше й ловлять жертв.
Про це пише МВС України.
Зловмисники створюють фейкові сторінки, копіюють чужі знімки, вигадують привабливі легенди: господар виїхав за кордон, здає терміново, або тільки сьогодні — половина вартості.
Або ж просять заплатити завдаток на всякий випадок, щоб житло не забрали інші. Людина платить — і на цьому зв’язок обривається.
Звучить переконливо — аж поки гроші не опиняються на чужій картці, а профіль орендодавця зникає без сліду.
Як уберегтися від квартирних шахраїв
Кіберполіція попереджає, що перед тим як переказувати кошти, варто зробити паузу й перевірити, чи не ведуть вас за ніс. Перший сигнал небезпеки — занадто низька ціна.
Другий — відсутність відеоогляду чи відмова показати житло у відеодзвінку. Часто шахраї не мають навіть доступу до реального будинку — лише набір чужих фото.
А ще — створені вчора сторінки, без жодного коментаря чи відгуку від реальних людей, зміни назв профілю, прохання перерахувати завдаток на особисту картку без договору.
Якщо сумніваєтесь — просто вбийте зображення в зворотний пошук Google або TinEye. Більшість крадених фото з фейкових оголошень одразу спливають на інших сайтах.
Перевіряйте імена орендодавців, не вірте на слово, не відправляйте гроші просто для броні.
Пильність — найкращий антивірус у світі шахрайських схем. А якщо все ж потрапили на гачок — збережіть листування, квитанції, оголошення і повідомте кіберполіцію.
