Для тебе Твоя безпека

Фейкові оголошення про оренду житла: як не потрапити на гачок шахраїв

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Жовтня 2025, 19:00 2 хв.
Як уберегтися від квартирних шахраїв
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь