Надеялся(-лась) получить помощь, а забрали последнее? Как не стать жертвой мошенников

Украинцы получают социальные выплаты от государства и денежную помощь от многих благотворительных организаций. Поэтому появляется все больше мошенников, желающих нажиться на человеческих проблемах.

Они фальсифицируют смс о помощи, выманивают данные у людей и забирают последнее. Глава команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Евгения Голивник рассказала Яне Брензей, как не попасть на мошенников.

По ее словам, сейчас злоумышленники создают фейковые сайты, имитирующие єДопомогу и другие подобные платформы. Человек может увидеть объявление о помощи в социальной сети, а дальше ему предлагают перейти по ссылке. После этого он попадает на фишинговую страницу.

Часто это может быть сайт так называемого Единого компенсационного центра возврата денежных средств, однако это приманка, — отмечает Евгения.

Она рассказывает, что мошенники украдут данные платежной карты пользователя, и добавляет: фейковый сайт можно определить по домену.

Сайты государственных органов имеют в имени gov.ua. Тебя не будут просить произвести дополнительный платеж, чтобы получить компенсацию.

Евгения советует быть внимательными, ведь часто мошенники совершают ошибки в рекламе и данных:

— Советую никогда не вводить реквизиты платежных карт или свои персональные данные на незнакомых и подозрительных сайтах.

Настройте контроль движения средств, подключите смс-информирование и лимиты на операции.

Если уж так случилось, что ты ввел(-а) свои данные на мошенническом сайте, стоит заблокировать карточку, а затем обратиться в киберполицию. Иногда им удается поймать онлайн-мошенников.

По словам Евгении, злоумышленники могут находиться где угодно, при этом выдавая себя за украинские банки.

Сейчас миллионы украинцев выехали за границу и ищут там работу. В других странах тоже много мошенников, которые могут нажиться на иностранцах. Как защитить себя и не попасть на схемы злоумышленников, рассказал национальный эксперт по противодействию торговле людьми Игорь Тридуб.

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