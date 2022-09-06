Сподівався(-лась) отримати допомогу, а забрали останнє? Як не стати жертвою шахраїв

Українці отримують соціальні виплати від держави та грошову допомогу від багатьох благодійних організацій. Через це з’являється дедалі більше шахраїв, які хочуть нажитися на людських проблемах.

Вони фальсифікують смс про допомогу, виманюють дані у людей та забирають останнє. Голова команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події Євгенія Голівник розповіла Яні Брензей, як не натрапити на шахраїв.

За її словами, зараз зловмисники створюють фейкові сайти, які імітують єДопомогу та схожі платформи. Людина може побачити оголошення про допомогу у соцмережі, а далі їй пропонують перейти за посиланням. Зробивши це, вона потрапляє на фішингову сторінку.

Зараз також дивляться

Часто це може бути сайт так званого Єдиного компенсаційного центру повернення грошових коштів, проте це приманка, — зауважує Євгенія.

Вона розповідає, що шахраї викрадуть дані платіжної картки користувача, і додає: фейковий сайт можна визначити по домену.

Сайти державних органів мають в імені gov.ua. Вас не проситимуть додатково заплатити, щоб отримати компенсацію.

Євгенія радить пильнувати, адже часто шахраї допускають помилки у рекламі та даних:

— Раджу ніколи не вводити реквізити платіжних карток чи свої персональні дані на незнайомих та підозрілих сайтах.

Налаштуйте контроль руху коштів, підключіть смс-інформування та ліміти на операції.

Якщо вже так трапилося, що ти ввів (ввела) свої дані на шахрайському сайті, варто заблокувати картку, а потім звернутися до кіберполіції. Інколи їм вдається спіймати онлайн-шахраїв.

За словами Євгенії, зловмисники можуть перебувати де завгодно, видаючи себе за українські банки.

Зараз мільйони українців виїхали за кордон та шукають там роботу. В інших країнах теж багато шахраїв, які можуть нажитися на іноземцях. Як захистити себе та не потрапити на схеми зловмисників, розповів національний експерт з протидії торгівлі людьми Ігор Тридуб.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!