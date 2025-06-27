Скандал вокруг Назария Гусакова только набирает обороты. Продолжается и официальное расследование соответствующих правоохранительных органов.

Утро 27 июня началось продуктивно для работников Национальной полиции во Львове и Киеве — продолжаются обыски в домах Гусакова.

Читай, что известно об обысках Назария Гусакова, далее в материале.

Обыски у Назария Гусакова: что известно

По сообщению Нацполиции, правоохранители проводят следственные действия по делу о возможном мошенничестве во время сбора средств якобы на лечение Гусакова, которое он организовывал сам.

Пока известно немногое — лишь то, что обыски продолжаются в Киеве и Львове — по местам жительства Гусакова.

Также правоохранители посетили его родственников, друзей и знакомых, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение.

— Полицейские действия направлены на установление возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, — отметили в полиции.

Обыски у Гусакова: фото

Полиция проводит обыски у Гусакова и его родственников / 5 Фотографий

Сейчас в Украине продолжается и другое громкое расследование — против министра Алексея Чернышева. Читай последние подробности о суде по ссылке.

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