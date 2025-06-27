Скандал вокруг Назария Гусакова только набирает обороты. Продолжается и официальное расследование соответствующих правоохранительных органов. Утро 27 июня началось продуктивно для работников Национальной полиции во Львове и Киеве — продолжаются обыски в домах Гусакова. Читай, что известно об обысках Назария Гусакова, далее в материале.Обыски у Назария Гусакова: что известно По сообщению Нацполиции, правоохранители проводят следственные действия по делу о возможном мошенничестве во время сбора средств якобы на лечение Гусакова, которое он организовывал сам. Пока известно немногое — лишь то, что обыски продолжаются в Киеве и Львове — по местам жительства Гусакова. Также правоохранители посетили его родственников, друзей и знакомых, чьи карточки он использовал для сбора донатов на лечение. — Полицейские действия направлены на установление возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, — отметили в полиции. Читать по теме Обманул всю страну? Где теперь Назарий Гусаков и миллионы “на лечение” Как мужчина получал лекарства бесплатно, а собирал миллионы долларов? Обыски у Гусакова: фото Полиция проводит обыски у Гусакова и его родственников / 5 Фотографий Сейчас в Украине продолжается и другое громкое расследование — против министра Алексея Чернышева. Читай последние подробности о суде по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Полиция, Украина, Мошенничество Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter