Скандал навколо Назарія Гусакова лише набирає обертів. Триває й офіційне розслідування відповідних правоохоронних органів.

Ранок 27 червня почався продуктивно для працівників Національної поліції у Львові та Києві — тривають обшуки у помешканні Гусакова.

Читай, що відомо про обшуки у Назарія Гусакова, далі у матеріалі.

Обшуки у Назарія Гусакова: що відомо

За повідомленням Нацполіції, правоохоронці проводять слідчі дії у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів на нібито лікування Гусакова, яке він організовував сам.

Наразі відомо небагато — лише те, що обшуки тривають у Києві та Львові — за місцями проживання Гусакова.

Також правоохоронці навідались до його родичів, друзів і знайомих, чиї картки він використовував для збору донатів на лікування.

— Дії поліцейських спрямовані на встановлення можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, — зазначили у поліції.

Обшуки у Гусакова: фото

Поліція проводить обшуки у Гусакова та його родичів / 5 Фотографій

Наразі в Україні триває й інше гучне розслідування — проти міністра Олексія Чернишова. Читай останні подробиці про суд, за посиланням.

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