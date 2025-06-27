Скандал навколо Назарія Гусакова лише набирає обертів. Триває й офіційне розслідування відповідних правоохоронних органів. Ранок 27 червня почався продуктивно для працівників Національної поліції у Львові та Києві — тривають обшуки у помешканні Гусакова. Читай, що відомо про обшуки у Назарія Гусакова, далі у матеріалі.Обшуки у Назарія Гусакова: що відомо За повідомленням Нацполіції, правоохоронці проводять слідчі дії у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів на нібито лікування Гусакова, яке він організовував сам. Наразі відомо небагато — лише те, що обшуки тривають у Києві та Львові — за місцями проживання Гусакова. Також правоохоронці навідались до його родичів, друзів і знайомих, чиї картки він використовував для збору донатів на лікування. — Дії поліцейських спрямовані на встановлення можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, — зазначили у поліції. Читати на тему Обдурив усю країну? Де тепер Назарій Гусаков і мільйони “на лікування” Як чоловік отримував ліки безкоштовно, а збирав мільйони доларів? Обшуки у Гусакова: фото Поліція проводить обшуки у Гусакова та його родичів / 5 Фотографій Наразі в Україні триває й інше гучне розслідування — проти міністра Олексія Чернишова. Читай останні подробиці про суд, за посиланням. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Поліція, Україна, Шахрайство Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter