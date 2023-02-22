Твоя безпека

Що робити, якщо шахраї оформили на тебе кредит — покрокова інструкція

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Лютого 2023, 20:00
Що робити, якщо шахраї оформили на мене кредит — інструкція
Фото: Pexels

Більше новин
Укрпошта
Як отримати лампочки на Укрпошті швидко та зручно
Chat GPT
ChatGPT: як користуватись і як зареєструватися
борщ рецепт
Обережно, зараз тобі захочеться їсти: три рецепти червоного борщу від Клопотенка, Ярославського та Глінської
В Іспанії ухвалили закон про менструальну відпустку: хто може взяти вихідні
Відчуваєш сильний біль? Можна взяти лікарняний! В Іспанії ухвалили закон про менструальну відпустку
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як захиститися від циганського гіпнозу: пояснення психолога
“Як захистити себе від пограбування на вулиці циганами-шахраями?”
ДБР розкрило схему злодіїв
З’їдали продукти на папері: ДБР розкрило схему злодіїв, що наживались на ЗСУ
афера з банківським рахунком
Кілька запитань — і твої гроші вже у шахраїв! Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу та як її розпізнати
Як дізнатися, чи прослуховують телефон
Як дізнатися, чи прослуховують мій телефон? Пояснює експерт з кібербезпеки

Відео
Чи стане Україна другим Ізраїлем

Україна — другий Ізраїль? Як насправді живуть у мілітарній країні та що може чекати на українців
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрити Залізним куполом Україну: розповідаємо про ізраїльську систему ППО
0:03:21
Сергій Лукащук
Втратив обидві ноги, але зберіг віру, що знову ходитиме! Історія, яка подарує надію кожному
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 22 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:06
український хліб
Хліб з-під обстрілів до вашого столу: як Україна попри війну продовжує рятувати світ від голоду
Байден
Важливий сигнал для України та НАТО. Візит Джо Байдена до Польщі — пряма трансляція виступу та головні тези
0:04:30
Народжувала під вибухи 24 лютого — щемлива історія Марії Карачун
Народжені під вибухи 24 лютого. Щемлива історія пологів Марії з Дніпра
0:02:53
Красногорівка на Донеччині: як живуть люди під постійними обстрілами
Живуть у підвалах під постійними обстрілами і не розуміють, чому мають покидати свій дім! Яка ситуація у Красногорівці
0:09:55
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 21 лютого в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:56
Слов'янськ
Незламна Донеччина: життя без світла, під постійними обстрілами, але з надією
Більше відео
Укрпошта
Читати далі
Як отримати лампочки на Укрпошті швидко та зручно
Що робити, якщо шахраї оформили на тебе кредит — покрокова інструкція
Читати далі
Як радіти від роботи: п’ять дієвих порад для працівників та шефів, які покращать продуктивність

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь