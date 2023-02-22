Що робити, якщо шахраї оформили на тебе кредит — покрокова інструкція

Неприємні ситуації трапляються з нами неочікувано. Тобі подзвонили колектори чи працівники з банку і повідомили про потребу сплачувати кредит, про який ти і гадки не маєш? Це витівки шахраїв. Що робити, якщо шахраї оформили на тебе кредит — читай покрокову інструкцію в нашому матеріалі.

Що робити, якщо шахраї оформили на мене кредит — інструкція

Шахрайська схема онлайн-кредитів (мікрозаймів) дуже розповсюджена. Найчастіше шахраям достатньо знати твій номер телефону та мінімальні дані. І доволі часто це стається не в крупних банках, а саме мікрофінансових організаціях, які надають послуги швидких кредитів на дуже “вигідних” умовах.

Такі організації дають велику суму грошей у кредит, що має насторожувати досвідченого користувача банківських послуг. Але це дуже вигідно мікрофінансовим організаціям, адже відсотки зростають постійно.

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Такий механізм подобається шахраям, які вміють отримувати мінімальний набір даних і непомітно беруть кредити на різних людей, які про це не знають, до першого дзвінка з організації про вже велику заборгованість.

Якщо ти став(-ла) жертвою шахраїв та на тебе оформили кредит, про який ти не знаєш, ось кілька важливих порад від Міністерства юстиції України:

Дізнайся, яка організація надала такий кредит на твоє ім’я та витребуй завірені копії кредитного договору, в якому має бути номер, дата укладення угоди, реквізити кредитора, а також документів, які підтверджують, що саме ти уклав(-ла) договір. Повідом організацію про те, що ти не укладав(-ла) такий договір, надай необхідні докази, вимагай скасування заборгованості. Записуй на диктофон усі розмови з організацією. Це потрібно на випадок, якщо співробітники будуть поводитися некоректно та вимагати сплати кредиту. Звернися до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Також ти можеш звернутися до Кіберполіції, адже попередження і протидія шахрайським схемам у мережі входить до їх обов’язків. Звернися до Нацбанку України зі скаргою на укладення онлайн-договору на твоє ім’я сторонньою особою з використанням підроблених документів. Нацбанк має перевірити організацію та витребувати пояснень.

Шахраї оформили на моє ім’я кредит: що робити

Є ще декілька правил, які допоможуть тобі захистити свої інтереси, права та фінанси в майбутньому. Важливо пам’ятати, що за будь-яких умов ти маєш право не впускати додому співробітників (колекторів) банку, в якій у тебе нібито є заборгованість.

Такі організації не можуть відбирати твоє майно, примусово стягувати борг чи виконувати функції Державної виконавчої служби, що є самоуправством.

Якщо перелік дій вище не допоміг розв’язати проблему шахрайського оформлення кредиту на твоє ім’я, звернись до суду з позовною заявою про визнання недійсним кредитного договору. Тобі потрібно буде надати докази, що договір ти не укладав(-ла), не знав(-ла) про існування такого кредиту, організації.

Тобі також можуть знадобитися дані від мобільного оператора та банку, на картку якого були перераховані кошти шахраям.

На майбутнє тобі слід ретельніше дбати про дані, якими можуть скористатися шахраї та перевіряти свою кредитну звітність раз на місяць.

Раніше ми розповідали, як не стати жертвою шахраїв, які пропонують грошову допомогу.

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