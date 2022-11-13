Твоя безпека

Кілька запитань — і твої гроші вже у шахраїв! Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу та як її розпізнати

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Листопада 2022, 18:30
афера з банківським рахунком
Фото: Unsplash

Більше новин
Марафон незламних на Київщині: яка мета забігу
Марафон незламних — як троє чоловіків бігли Київщиною задля благодійної мети
Кілька запитань — і твої гроші вже у шахраїв! Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу та як її розпізнати
Зрадити можуть кожного — психологиня назвала причини
Кілька запитань — і твої гроші вже у шахраїв! Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу та як її розпізнати
Лайка та побиття — через прохання дотримуватися мовного закону: скандал в Одесі
Історія молодого командира
Я захищав побратимів! Історія молодого командира, який врятував своїх бійців і вважався мертвим
Дивитись більше

Матеріали по темі

Кілька запитань — і твої гроші вже у шахраїв! Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу та як її розпізнати
Лайка та побиття — через прохання дотримуватися мовного закону: скандал в Одесі
Історія молодого командира
Я захищав побратимів! Історія молодого командира, який врятував своїх бійців і вважався мертвим
Звільнення Херсона: військовий розповів, як все відбувалося насправді
Складний наступ! Військовий розповів, як насправді відбувалося звільнення Херсона
Dojo karate team: як українське карате розвивається під час війни
Тренуються, волонтерять, здобувають перемоги — як українське карате розвивається в умовах війни

Відео
0:02:32
Марафон незламних на Київщині: яка мета забігу

Марафон незламних — як троє чоловіків бігли Київщиною задля благодійної мети
0:03:27
Кілька запитань — і твої гроші вже у шахраїв! Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу та як її розпізнати
Лайка та побиття — через прохання дотримуватися мовного закону: скандал в Одесі
0:11:26
Звільнення Херсона: військовий розповів, як все відбувалося насправді
Складний наступ! Військовий розповів, як насправді відбувалося звільнення Херсона
0:03:46
Пекарня у Бучі
Працюють на радість людям — як пекарня в Бучі вистояла під час окупації
0:05:07
Як працюють українські рятувальники під час війни
Їхнє життя висить на тросі — як безстрашні рятувальники працюють під обстрілами 
0:04:37
Мрія
Мрію відбудує весь світ? Чи бути новому літаку Ан-225 — всі за та проти
0:02:09
Наслідки обстрілу Миколаєва: подробиці атаки на Миколаїв 11 листопада
Лягли спати й не прокинулись — наслідки страшного обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві
0:02:53
Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів
Бої загартовують силу духу! Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів на Запорізькому напрямку
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:28
Новопетрівка
Вбили двох чоловіків та згвалтували жінку! Російські окупанти півроку знущалися з жителів Новопетрівки
Більше відео
Кілька запитань — і твої гроші вже у шахраїв! Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу та як її розпізнати
Читати далі
Зрадити можуть кожного — психологиня назвала причини
Гуманітарна допомога
Читати далі
Як отримати гуманітарну допомогу з-за кордону: адресна та грошова підтримка українцям

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь