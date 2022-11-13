Кілька запитань — і твої гроші вже у шахраїв! Олена-Крістіна Лебідь розповіла про популярну аферу та як її розпізнати

У світі є несправедливість: деколи люди з поганими намірами можуть видурити гроші у тих, хто здобував свої матеріальні блага важкою працею. Аби не потрапити на гачок до аферистів, варто знати кілька основних ознак популярної афери з банківською картою.

Про нові махінації шахраїв розповіла ведуча проекту Аферисти в сітях Олена-Крістіна Лебідь.

Ведуча зазначає: будь-хто може отримати SMS із текстом: Шановний клієнте, ваша картка тимчасово заблокована банком. Баланс 00.00. Деталі за номером…. І це афера!

Розпізнати аферу можна, якщо знати кілька нюансів. І допоможе в цьому той самий текст, який прийшов на телефонний номер.

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Після отримання такого сповіщення, будь-хто впаде в паніку. Звісно, ти телефонуєш за зазначеним номером, а на другому кінці мережі почуєш: Центральна служба безпеки банку, мене звати (для прикладу) Сергій. Чим можу допомогти?

Людина повідомляє про свою проблему так званому працівникові банку, а той начебто перевіряє її у системі.

Далі йдуть запитання, які можуть ставити працівники банку: коли востаннє використовувалася картка, чи не помічав власник некоректних списань з неї. А потім працівник повідомляє, що система виявила, що хтось намагався зламати твою картку через інтернет.

Далі радить пройти верифікацію користувача, аби повернути доступ до картки. Для цього він ставить кілька запитань власникові картки.

Повні ПІБ;

номер картки;

термін дії;

залишок на рахунку;

CVV-код (три цифри на обороті картки).

Словом, усі дані для реального злому картки та списання коштів.

Олена-Крістіна Лебідь радить: якщо ти отримав(-ла) таке SMS, не панікуй і не телефонуй за номером, який зазначений у повідомленні.

Варто просто взяти свою картку, перевернути й зателефонувати за номером свого банку — його номер вказаний на звороті картки. Тоді точно все буде реально!

Шахраї діють не лише онлайн, а й виманюють на живу зустріч. І тоді очікувати можна будь-що! Про аферу з фотосесією та справжнє “кидалово” ми розповідали у попередньому матеріалі.

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