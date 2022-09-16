Аферисти пропонують взяти участь у фотосесії, а лишають ні з чим — нова схема шахрайства

Незалежно від того, чи любиш ти фотографуватись, чи ні, прирівняння тебе до моделі часом може бути досить приємним. Особливо у тих випадках, коли за це пропонують ще й заплатити.

Проте найімовірніше, це може бути елементарна інтернет-афера, яку нещодавно розкрила ведуча проекту Аферисти в сітях на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь.

Шахрайство направлене на всіх: хлопців, дівчат і навіть дітей. Тому будьте уважні!

Ведуча розповіла про механізм, за яким працюють аферисти та поділилась, як не потрапити на їх гачок.

Як працює афера з фотосесіями

Повідомлення може прийти у будь-якій з соцмереж. Олена-Крістіна Лебідь відслідкувала аферистів саме у Telegram, де вони й написали ведучій.

Текст повідомлення аферистів говорить про те, що людина сподобалась кастинг-менеджеру чи то режисеру і що тепер її хочуть запросити на фотосесію.

Щойно побачите такий текст, знайте, що це кидалово!





А що за фотосесія? Аферисти говорять про те, що зробити світлини потрібно для реклами відомого бренду одягу, за що, звісно, заплатять після зйомки.

Коли ти вже встигаєш перевірити, що така компанія дійсно існує та починаєш вірити, так званий менеджер попереджає – все, що від тебе потрібно, довести свою добросовісність та попередньо оплатити студію. Далі аферисти стверджують, що після зйомки все повернуть.

Також обіцяють, що у разі успіху ти можеш потрапити на ще одну фотосесію, де теж нібито заплатять за твою роботу перед камерою.

Ключові моменти афери з фотосесіями

Головний пункт, який дає аферистам нажитися на довірливості інших – оплата студії. Той, хто буде з тобою спілкуватись, запевнятиме, що потрібно перекинути 500 грн на карту, щоб забронювати для себе місце та гарантувати свою участь у зйомці.

Звісно, що аферисти пообіцяють повернути все після фотосесії разом з гонораром у розмірі 1500 грн. Досить зручно, коли нічого з обіцяного взагалі не відбудеться.

Якби підозріло і просто не виглядала ця афера, все одно багато кому не пощастило в неї потрапити та залишитись ні з чим. Тому варто бути надзвичайно обережними та завжди перевіряти тих, хто несподівано постукав тобі в особисті повідомлення.

Більш небезпечними в інтернеті можуть бути лише наші вороги, які не гребують використовувати будь-які способи ведення війни. Читай, як захистити свої дані та не допомогти ворогу.

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