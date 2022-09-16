Аферисты предлагают поучаствовать в фотосессии и оставляют ни с чем — новая схема мошенничества

Независимо от того, любишь ты фотографироваться или нет, приравнивание тебя к модели иногда может быть достаточно приятным. Особенно в тех случаях, когда за это предлагают еще и заплатить.

Однако, скорее всего, это может быть элементарная интернет-афера, которую недавно раскрыла ведущая проекта Аферисты в сетях на Новом канале Елена-Кристина Лебедь.

Мошенничество направлено на всех: парней, девушек и даже детей. Поэтому будьте внимательны!

Ведущая рассказала о схеме, по которой работают аферисты и поделилась, как не попасть на их крючок.

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Как работает афера с фотосессиями

Сообщение может прийти в любой из соцсетей. Елена Кристина Лебедь отследила аферистов именно в Telegram, где они и написали ведущей.

Текст сообщения аферистов говорит о том, что человек понравился кастинг-менеджеру или режиссеру и что теперь его хотят пригласить на фотосессию.

Как только увидите такой текст, знайте, что это кидалово!





А что это за фотосессия? Аферисты говорят о том, что сделать фотографии нужно для рекламы известного бренда одежды, за что, конечно же, заплатят после съемки.

Когда ты уже успеваешь проверить, что такая компания действительно существует и начинаешь верить, так называемый менеджер предупреждает – все от тебя нужно, это доказать свою добросовестность и предварительно оплатить студию. Аферисты утверждают, что после съемки все вернут.

Также обещают, что в случае успеха ты можешь попасть на еще одну фотосессию, где тоже якобы заплатят за твою работу перед камерой.

Ключевые моменты аферы с фотосессиями

Главный пункт, который дает аферистам нажиться на доверчивости людей – оплата студии. Тот, кто будет с тобой общаться, будет уверять, что нужно перебросить 500 грн на карту, чтобы забронировать место и гарантировать свое участие в съемке.

Конечно же, аферисты пообещают вернуть все после фотосессии вместе с гонораром в размере 1500 грн. Однако ничего из обещанного не случится.

Как бы подозрительно и довольно просто не выглядела эта афера, все равно многим не повезло на нее повестись и остаться ни с чем. Поэтому следует быть очень осторожными и всегда проверять тех, кто неожиданно постучал тебе в личные сообщения.

Более опасными в интернете могут быть только наши враги, которые используют любые способы для достижения своих целей. Читай, как защитить свои данные и не помочь врагу.

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