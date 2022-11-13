Несколько вопросов — и твои деньги уже у мошенников! Елена-Кристина Лебедь рассказала о популярной афере и как ее распознать

В мире есть несправедливость: иногда люди с плохими намерениями могут выманить деньги у тех, кто получал свои материальные блага тяжелым трудом. Чтобы не попасть на крючок аферистов, стоит знать несколько основных признаков популярной аферы с банковской картой.

О новых махинациях мошенников рассказала ведущая проекта Аферисты в сетях Елена-Кристина Лебедь.

Ведущая отмечает: любой может получить SMS с текстом: Уважаемый клиент, ваша карта временно заблокирована банком. Баланс 00:00. Детали по номеру…. И это афера!

Узнать аферу можно, если знать несколько нюансов. И поможет в этом тот же текст, который пришел на телефонный номер.

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После получения такого уведомления, любой человек будет в панике. Конечно, ты звонишь по указанному номеру, а на другом конце сети услышишь: Центральная служба безопасности банка, меня зовут (например) Сергей. Чем могу помочь?

Человек сообщает о своей проблеме так называемому работнику банка, а тот вроде бы проверяет это в системе.

Далее следуют вопросы, которые могут задавать работники банка: когда последний раз использовалась карточка, не замечал ли владелец некорректных списаний с нее. А потом работник сообщает, что система обнаружила, что кто-то пытался сломать твою карточку через Интернет.

Далее советует пройти верификацию пользователя, чтобы вернуть доступ к карте. Для этого он задает несколько вопросов владельцу карты.

полные ФИО;

номер карты;

срок действия;

остаток на счете;

CVV-код (три цифры на обороте карты).

В общем, все данные для реального взлома карты и списания средств.

Елена-Кристина Лебедь советует: если ты получил(-а) такое SMS, не паникуй и не звони по номеру, указанному в сообщении.

Стоит просто взять свою карточку, перевернуть и позвонить по телефону своего банка — его номер указан на обратной стороне карты. Тогда точно все будет реально!

Мошенники действуют не только онлайн, но и выманивают на живую встречу. И тогда ожидать можно чего угодно! Про аферу с фотосессией и настоящее “кидалово” мы рассказывали в предыдущем материале.

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