Нова шахрайська схема, щоб заволодіти твоїми даними! Як не потрапити в аферу та до чого тут Укрпошта

З появою сучасної техніки та гаджетів у нашому житті злодії не полишають спроб різними способами заволодіти нашими персональними даними. І якщо про елементарні правила безпеки вже обізнана більшість користувачів, то з новими схемами шахраїв важче.

Детальніше про один з нових способів отримати дані розповіли у Центрі протидії дезінформації.

Нова схема шахраїв

Щоб заволодіти твоїми даними, шахраї надсилають повідомлення на телефони українців від імені Укрпошти. Там вказано, що до людини нібито прямує посилка, але така адреса відсутня. А отже, щоб її отримати, потрібно зробити переадресацію, перейшовши за посиланням, яке вказане у повідомленні.

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Після того, як ти це зробиш — за послугу потрібно буде сплатити 18 гривень. У результаті аферисти викрадають дані банківської картки.

Як не потрапити у пастку шахраїв

Гендиректор нової пошти Ігор Смілянський попереджає, що в компанії й справді є послуга переадресації посилки на іншу адресу. Та важливо, що вона завжди ініціюється відправником або отримувачем посилки.

Тобто компанія Укрпошта не присилає листи з проханнями зробити переадресацію.

Також важливо, що Укрпошта завжди на своїх ресурсах використовує домен UA.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, чи прослуховують твій телефон.

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