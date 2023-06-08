Нова шахрайська схема, щоб заволодіти твоїми даними! Як не потрапити в аферу та до чого тут Укрпошта

З появою сучасної техніки та гаджетів у нашому житті злодії не полишають спроб різними способами заволодіти нашими персональними даними. І якщо про елементарні правила безпеки вже обізнана більшість користувачів, то з новими схемами шахраїв важче.
Детальніше про один з нових способів отримати дані розповіли у Центрі протидії дезінформації.
Щоб заволодіти твоїми даними, шахраї надсилають повідомлення на телефони українців від імені Укрпошти. Там вказано, що до людини нібито прямує посилка, але така адреса відсутня. А отже, щоб її отримати, потрібно зробити переадресацію, перейшовши за посиланням, яке вказане у повідомленні.
Фото: Центр протидії дезінформації
Після того, як ти це зробиш — за послугу потрібно буде сплатити 18 гривень. У результаті аферисти викрадають дані банківської картки.
Гендиректор нової пошти Ігор Смілянський попереджає, що в компанії й справді є послуга переадресації посилки на іншу адресу. Та важливо, що вона завжди ініціюється відправником або отримувачем посилки.
Гендиректор нової пошти Ігор Смілянський попереджає, що в компанії й справді є послуга переадресації посилки на іншу адресу. Та важливо, що вона завжди ініціюється відправником або отримувачем посилки.
Тобто компанія Укрпошта не присилає листи з проханнями зробити переадресацію.
Також важливо, що Укрпошта завжди на своїх ресурсах використовує домен UA.
Раніше ми розповідали, як дізнатися, чи прослуховують твій телефон.
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