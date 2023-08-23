У новому фільмі до Дня Незалежності кожен впізнає себе! Cтрічку презентували у столичному Будинку кіно

Кінопрем‘єра до Дня Незалежності. Однойменний документальний фільм сьогодні презентували у столичному Будинку кіно. Режисер стрічки Володимир Тихий. Серед іншого, знаний ігровими фільмами Наші котики та Брама.

Перше, що треба знати про фільм, який сьогодні показують у цьому залі — що це стрічка, знята за один день — 24 серпня минулоріч у День Незалежності. Звідси й назва. Сьогодні першими глядачами стали курсанти військового інституту імені Тараса Шевченка.

І, власне, військові — це одні з героїв стрічки. Творцям вдалося зафільмувати, як готуються до наступу українські армійці під Херсоном.

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Над фільмом працювали 11 операторів, а це 9 знімальних груп, що роз‘їхалися у різні куточки країни. Це документалісти кінооб‘єднання Вавилон’13, відомі багатьма стрічками про знакові події в житті України починаючи з Революції гідності.

А для режисера Володимира Тихого це вже друга документальна стрічка за час повномасштабного вторгнення. Перша називалася День українського добровольця, а нинішній фільм — це своєрідне продовження.

Відчуття, що багато змінилося, особливо через півтора-два місяці, коли стало зрозуміло, що ми не просто вистоїмо, а ще й наваляємо росіянам, звільнимо наші території. І, власне, про це йшлося, коли ми робили День Незалежності, — розповідає режисер Володимир Тихий.

Крім військових, у фільмі можна побачити і ДСНСників, які вмикають повітряну тривогу, і правоохоронців, і цивільних. Це один з тих випадків, коли глядач зможе впізнати в героях себе.

24 серпня у День Незалежності стрічка вийде в обмежений прокат в Україні. Одночасно цього дня її покажуть в польських кінотеатрах. Там квитки уже розкупили, а в Україні ще є шанс їх придбати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про святковий випуск марок до Дня Незалежності.

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