Lifestyle

У новому фільмі до Дня Незалежності кожен впізнає себе! Cтрічку презентували у столичному Будинку кіно

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 23 Серпня 2023, 21:00

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Фільм до Дня Незалежності

У новому фільмі до Дня Незалежності кожен впізнає себе! Cтрічку презентували у столичному Будинку кіно
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Замість червоної доріжки — чорна. Як проходить та чим дивує 14-й Одеський кінофестиваль

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