Російські танки на Хрещатику, але є нюанс — як готується виставка на День Незалежності України

У центрі столиці стоїть близько 20 одиниць техніки, а саме танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТРи, БМД та залишки збитих ракет.
Водночас жителям Києва нагадують, що через проведення виставки з 20 по 28 серпня буде перекрито рух Хрещатиком. А саме від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.
Наразі перекритий Хрещатик спровокував шалені затори в середмісті й рух вулицями столиці відчутно уповільнився.
Для киян виставка не нова, оскільки минулого року вона теж була, але цього разу до техніки підходити не можна. З відстані у п’ять метрів її можна роздивлятися.
Люди зупиняються, фотографують. Деякі перехожі в ефірі марафону Єдині новини говорять, що ця виставка змушує їх пишатись українськими захисниками, які ліквідували цю ворожу техніку. А хтось зізнається, що експонати більше викликають почуття тривоги.
Цікавіше дивитись не на результати, а на процес знищення ворожого залізяччя? Тоді читай, як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе.
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