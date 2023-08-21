Російські танки на Хрещатику, але є нюанс — як готується виставка на День Незалежності України

У центрі столиці стоїть близько 20 одиниць техніки, а саме танки, самохідні гаубиці, БМП, МТЛБ, БТРи, БМД та залишки збитих ракет.

Водночас жителям Києва нагадують, що через проведення виставки з 20 по 28 серпня буде перекрито рух Хрещатиком. А саме від Майдану Незалежності до вулиці Богдана Хмельницького.

Наразі перекритий Хрещатик спровокував шалені затори в середмісті й рух вулицями столиці відчутно уповільнився.

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Для киян виставка не нова, оскільки минулого року вона теж була, але цього разу до техніки підходити не можна. З відстані у п’ять метрів її можна роздивлятися.

Люди зупиняються, фотографують. Деякі перехожі в ефірі марафону Єдині новини говорять, що ця виставка змушує їх пишатись українськими захисниками, які ліквідували цю ворожу техніку. А хтось зізнається, що експонати більше викликають почуття тривоги.

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Цікавіше дивитись не на результати, а на процес знищення ворожого залізяччя? Тоді читай, як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе.

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