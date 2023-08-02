Україна

Ці пташки знищують ворожу техніку на мільйони доларів! Усе про українську дронну галузь

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 02 Серпня 2023, 16:00

Більше відео
Карта бойових дій в Україні 02.08.2023 онлайн
ЗСУ вибили росіян південніше Авдіївки! Карта бойових дій в Україні 2 серпня в режимі онлайн
0:06:25
Замінованість України сягнула площі кількох європейських держав
Більше за площу кількох європейських держав. Замінованість України сягає мільйонів гектарів — що відомо
0:12:50
перевірки роботи ТЦК
Позбутися людського фактора та корупції: генерал Павлюк про перевірку роботи ТЦК та цифровізацію ЗСУ
0:04:58
Університети в Україні
Не лише давати знання, але й соціалізувати: як просувається вступна кампанія та кому рекомендують виходити на офлайн-навчання
Дивитись більше

Останні відео
0:06:02
Дрони в Україні

Ці пташки знищують ворожу техніку на мільйони доларів! Усе про українську дронну галузь
Карта бойових дій в Україні 02.08.2023 онлайн
ЗСУ вибили росіян південніше Авдіївки! Карта бойових дій в Україні 2 серпня в режимі онлайн
0:03:58
військові хірурги
Бачили все, на що вибух може перетворити людське тіло: як військові хірурги витягають бійців з того світу
0:04:07
Вирощування лохини
Продає лохину і волонтерить. Історія ветерана АТО, що віднайшов себе у фермерстві
0:04:45
Історія пожежників-добровольців
Рятують життя попри небезпеку! Історія пожежників-добровольців, які вражають сміливістю
0:06:25
Замінованість України сягнула площі кількох європейських держав
Більше за площу кількох європейських держав. Замінованість України сягає мільйонів гектарів — що відомо
0:12:50
перевірки роботи ТЦК
Позбутися людського фактора та корупції: генерал Павлюк про перевірку роботи ТЦК та цифровізацію ЗСУ
0:04:58
Університети в Україні
Не лише давати знання, але й соціалізувати: як просувається вступна кампанія та кому рекомендують виходити на офлайн-навчання
0:11:25
Саміт миру для України: що це таке та як проходить підготовка
Проходить три фази підготовки та вже налічує близько 50 країн-учасниць! Що відомо про Саміт миру
0:05:48
Ситуація в Одесі сьогодні 1 серпня 2023: як працює місія ЮНЕСКО
Збитки для регіону сягають мільйонів доларів! Про ситуацію на Одещині після російських обстрілів та місію ЮНЕСКО
Більше відео
Карта бойових дій в Україні 02.08.2023 онлайн
Читати далі
ЗСУ вибили росіян південніше Авдіївки! Карта бойових дій в Україні 2 серпня в режимі онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь