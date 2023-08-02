Ці пташки знищують ворожу техніку на мільйони доларів! Усе про українську дронну галузь

Дрони у цій війні — один із головних видів зброї! Саме завдяки їм наші бійці корегують вогонь, проводять розвідку і скидають вибухівку на голови окупантів. Часто дрон, вартістю кілька десятків тисяч гривень, знищує ворожої техніки на мільйони. Та найголовніше — завдяки дронам можна зберегти життя наших захисників.

Українці паяють, друкують запчастини, збирають і створюють залізних пташок. Через кілька днів вони доставлятимуть смерть в окопи ворога. Нині такі FPV дрони активно знищують ворога на Донеччині. Ударні крила допомагають “підсмажувати” окупантів та їхню техніку на Вугледарському і Бахмутському напрямках.

Дрони — це наші другі очі. Чим більше дронів в небі, тим краще. Вони спостерігають, де скупчення російської піхоти, техніки, — розповідає військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Василь.

За допомогою подібних літальних апаратів на ворога полюють бійці і Збройних сил, і Головного управління розвідки, і спецпризначенці СБУ. Чи не щодня завдяки ось таким маленьким роботам воїни знищують ворожу техніку на мільйони доларів.

Зараз також дивляться

Смертоносні дрони народжуються у невеликій кімнатці. Попри розвиток галузі, для цих хлопців збирання коптерів — не бізнес, а звичайне волонтерство. За останні півроку вони передали бійцям понад півтисячі ударних дронів.

Комплектуючі завозять з різних куточків світу. Щось замовляють у Китаї, а щось передають литовські волонтери. Та ці власноруч зібрані дрони набагато дешевші.

Уже цього року уряд інвестує у розвиток дронної галузі 40 мільярдів гривень. Але на фронті цей ефект відчують через кілька місяців. Виробництво тільки набирає обертів. І в середньому на місяць бійцям потрібно до 100 тисяч дронів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про дрон-камікадзе: характеристики та як працює безпілотник.

До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!