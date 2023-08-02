Эти птички уничтожают вражескую технику на миллионы долларов! Все об украинской дронной отрасли

Дроны в этой войне — один из главных видов оружия! Именно благодаря им наши бойцы корректируют огонь, проводят разведку и сбрасывают взрывчатку на головы оккупантов.

Часто дрон стоимостью несколько десятков тысяч гривен уничтожает вражеской техники на миллионы. Но самое главное — благодаря дронам можно сохранить жизнь наших защитников.

Украинцы паяют, печатают запчасти, собирают, и в итоге получаются железные птички. Через несколько дней они будут доставлять в окопы врага смерть. Сейчас такие FPV дроны активно уничтожают врага в Донецкой области. Ударные крылья помогают “поджаривать” оккупантов и их технику на Угледарском и Бахмутском направлениях.

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Дроны — это наши вторые глаза. Чем больше дронов в небе, тем лучше. Они наблюдают, где скопление российской пехоты, техники, — рассказывает военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Василий.

С помощью подобных летательных аппаратов на врага охотятся бойцы и Вооруженных сил, и Главного управления разведки, и спецназовцы СБУ. Ежедневно благодаря вот таким маленьким роботам воины уничтожают вражескую технику на миллионы долларов.

Смертоносные дроны рождаются в небольшой комнатке. Несмотря на развитие отрасли, для этих ребят сбор коптеров — не бизнес, а обычное волонтерство. За последние полгода они передали бойцам более полутысячи ударных дронов.

Комплектующие завозят из разных уголков мира. Кое-что заказывают в Китае, а что-то передают литовские волонтеры. Но эти собственноручно собранные дроны намного дешевле.

Уже в этом году правительство инвестирует в развитие дронной отрасли 40 млрд грн. Но на фронте этот эффект почувствуют спустя несколько месяцев. Производство только набирает обороты. И в среднем в месяц бойцам нужно до 100 тысяч дронов.

Напомним, ранее мы рассказывали о дронах-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник.

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