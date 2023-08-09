Репортаж з передової з унікальними кадрами: як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе

Вони змінюють реальність на полі бою за допомогою пульта і клавіатури. Оператори безпілотників Дніпропетровської окремої бригади ТрО, які боронять запорізький напрямок, вже згуртовані в окремий підрозділ. І цей підрозділ щодня вражає ворожі цілі. Окупанти намагаються протидіяти цьому своїми засобами електронної боротьби.
Іван на псевдо Нео, як і герой культової Матриці, співробітник IT-компанії. Навіть, топ-менеджер. Щоправда, колишній, нині він — командир новоствореного підрозділу дронів.
Окрім крилатих розвідників, його підрозділу вірно, хоч і стрімко, нині служать дрони-камікадзе, що вишукують на гучній запорізькій передовій ворожу машинерію та солдатів.
Щоправда, каже Іван, засоби радіоелектронної боротьби, які росіяни активно застосовують у протидії українським безпілотникам, то чималий клопіт. Але й наші, мовляв, не в тім’я биті.
Ми намагаємося апгрейдити, допрацьовувати наші дрони таким чином, щоб вони були більше ребо-захищені, стійкіші, і щоб у нас була можливість повернути, якщо ми відчуваємо критичну дію РЕБу, — розповідає начальник групи безпілотних систем бригади Іван.
Ми намагаємося апгрейдити, допрацьовувати наші дрони таким чином, щоб вони були більше ребо-захищені, стійкіші, і щоб у нас була можливість повернути, якщо ми відчуваємо критичну дію РЕБу, — розповідає начальник групи безпілотних систем бригади Іван.
Офіцери твердять — нині усім вже очевидно — безпілотники, приміром, ударні, не менш важливі за артилерію. Новостворений підрозділ БПЛА, каже його командир, потребує людей. Бажано тих, що товаришують із віртуальним світом.
Жартуючи щодо свого псевдо Нео, каже: надздібностями не володіє, але змінити цю реальність йому з побратимами до снаги.
Я думаю, що десь в Криму ми знайдемо ті самі коди доступу і відновимо справедливість у цій версії матриці, — жартує начальник групи безпілотних систем бригади Іван.
Я думаю, що десь в Криму ми знайдемо ті самі коди доступу і відновимо справедливість у цій версії матриці, — жартує начальник групи безпілотних систем бригади Іван.
Нагадаємо, раніше ми розповідали що таке надводні дрони та які з них виготовляють в Україні.
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