Репортаж з передової з унікальними кадрами: як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе

Вони змінюють реальність на полі бою за допомогою пульта і клавіатури. Оператори безпілотників Дніпропетровської окремої бригади ТрО, які боронять запорізький напрямок, вже згуртовані в окремий підрозділ. І цей підрозділ щодня вражає ворожі цілі. Окупанти намагаються протидіяти цьому своїми засобами електронної боротьби.

Іван на псевдо Нео, як і герой культової Матриці, співробітник IT-компанії. Навіть, топ-менеджер. Щоправда, колишній, нині він — командир новоствореного підрозділу дронів.

Окрім крилатих розвідників, його підрозділу вірно, хоч і стрімко, нині служать дрони-камікадзе, що вишукують на гучній запорізькій передовій ворожу машинерію та солдатів.

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Щоправда, каже Іван, засоби радіоелектронної боротьби, які росіяни активно застосовують у протидії українським безпілотникам, то чималий клопіт. Але й наші, мовляв, не в тім’я биті.

Ми намагаємося апгрейдити, допрацьовувати наші дрони таким чином, щоб вони були більше ребо-захищені, стійкіші, і щоб у нас була можливість повернути, якщо ми відчуваємо критичну дію РЕБу, — розповідає начальник групи безпілотних систем бригади Іван.

Офіцери твердять — нині усім вже очевидно — безпілотники, приміром, ударні, не менш важливі за артилерію. Новостворений підрозділ БПЛА, каже його командир, потребує людей. Бажано тих, що товаришують із віртуальним світом.

Жартуючи щодо свого псевдо Нео, каже: надздібностями не володіє, але змінити цю реальність йому з побратимами до снаги.

Я думаю, що десь в Криму ми знайдемо ті самі коди доступу і відновимо справедливість у цій версії матриці, — жартує начальник групи безпілотних систем бригади Іван.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що таке надводні дрони та які з них виготовляють в Україні.

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