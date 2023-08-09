Люди

Репортаж з передової з унікальними кадрами: як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе

Андрій Почтєв 09 Серпня 2023, 07:30

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Репортаж з передової з унікальними кадрами: як ТрО нищить ворожу техніку дронами-камікадзе
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