Репортаж с передовой с уникальными кадрами: как ТрО уничтожает вражескую технику дронами-камикадзе

Они изменяют реальность на поле боя с помощью пульта и клавиатуры. Операторы беспилотников Днепропетровской отдельной бригады ТрО, защищающие запорожское направление, уже сплочены в отдельное подразделение. И это подразделение каждый день поражает враждебные цели. Оккупанты пытаются противодействовать этому своими средствами электронной борьбы.

Иван на псевдо Нео, как и герой культовой Матрицы, сотрудник IT-компании. Даже топ-менеджер. Правда, бывший, ныне он — командир вновь созданного подразделения дронов.

Кроме крылатых разведчиков, его подразделению верно, хоть и стремительно, ныне служат дроны-камикадзе, выискивающие на громкой запорожской передовой вражескую машинерию и солдат.

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Правда, говорит Иван, средства радиоэлектронной борьбы, которые россияне активно применяют в противодействии украинским беспилотникам, это немалая забота. Но и наши, мол, не лыком шиты.

Мы стараемся апгрейдить, дорабатывать наши дроны таким образом, чтобы они были более ребо-защищены, более устойчивы, и чтобы у нас была возможность развернуть, если мы ощущаем критическое действие РЭБа, — рассказывает начальник группы беспилотных систем бригады Иван.

Офицеры утверждают — сейчас всем уже очевидно — беспилотники, например, ударные, не менее важные, чем артиллерия. Новосозданное подразделение БПЛА, говорит его командир, нуждается в людях. Желательно дружащих с виртуальным миром.

Шутя по поводу своему псевдо Нео, говорит: сверхспособностями не владеет, но изменить эту реальность ему с собратьями по силам.

Я думаю, что где-то в Крыму мы найдем те самые коды доступа и восстановим справедливость в этой версии матрицы, — шутит начальник группы беспилотных систем бригады Иван.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое надводные дроны и какие из них производят в Украине.

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