Працюють по норах! Як дрони-камікадзе знищують росіян й техніку на мільйони доларів

Бійці ЗСУ показали унікальне відео спецоперацій, як знищували російських загарбників під Бахмутом за допомогою дронів. Пташки на мільйон доларів знищеної російської техніки — читай детальніше, як працюють дрони та стежать за ворогом з повітря.

Як дрони знищують росіян

Армія дронів воює на найгарячіших напрямках лінії фронту. Дрони повертаються до наших захисників навіть з одним мотором. Це все — неймовірна тактика бойових вильотів бійців ССО під Бахмутом.

Ми з моїм оператором знищили за два місяці більш як 50 осіб, — каже військовий ЗСУ.

До підриву Каховської ГЕС та затоплення Херсонської області наші воїни притискали росіян на лівому березі Дніпра й рятували Херсон від обстрілів. Дрони українського виробництва ледь не щодня змінюють хід війни.

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Понівечені військовою технікою дороги та ворожі позиції в передмісті Бахмуту — ще мить, і декілька одиниць військової техніки противника будуть знищені одним точковим ударом. Точне скидання боєкомплекту знищує дві російські вантажівки.

ССО працюють по скупченнях техніки та пунктах постійної дислокації противника. Виявляється, що дрони здатні на більше. Росіяни виривають нори, де ховаються. Дрон облітав ділянку тричі. На перший погляд, ворожих позицій зовсім не видно.

Нарешті він на великій швидкості підлітає до цілі. У нору росіян прилетів дрон-камікадзе. Багато нір тепер порожні. Така робота по норах не просто захищає наших бійців, а реально змінила хід боїв за Бахмут.

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Так успішно бійці підрозділу ССО працюють по всій лінії фронту. А в перервах між завданнями — тренуються і тренують інших. Найбільшим дроном є Avenger, це українська розробка.

Вміє він набагато більше за своїх конкурентів. Наприклад, успішно проходить так звані РЕБи — станції радіоелектронної боротьби, що глушать сигнал супутника. Інші дрони втрачають зв’язок з оператором.

Стійкий дрон і до ворожого вогню. Такий дрон підбив російський снайпер, але він повернувся до оператора на одному моторі. Цей дрон нещодавно знищив пускову установку Тор. Він коштує близько $20 млн.

Один дрон Avenger коштує $10 тис. Тому економічна різниця неймовірна. За два місяці дрон знищив 50 осіб особового складу, сім одиниць артилерійської техніки, три автомобілі та один міномет з розрахунком.

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