Работают по норам! Как дроны-камикадзе уничтожают россиян и технику на миллионы долларов

Бойцы ВСУ показали уникальное видео спецопераций, как уничтожали российских захватчиков под Бахмутом с помощью дронов. Птички на миллион долларов уничтоженной российской техники — читай подробнее, как работают дроны и следят за врагом с воздуха.

Как дроны уничтожают россиян

Армия дронов воюет на самых горячих направлениях линии фронта. Дроны возвращаются к нашим защитникам даже с одним мотором. Это все — невероятная тактика боевых вылетов бойцов ССО под Бахмутом.

Мы с моим оператором уничтожили за два месяца более 50 человек, — говорит военный ВСУ.

До подрыва Каховской ГЭС и затопления Херсонской области наши воины прижимали россиян на левом берегу Днепра и спасали Херсон от обстрелов. Дроны украинского производства чуть ли не каждый день меняют ход войны.

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Изуродованные военной техникой дороги и вражеские позиции в пригороде Бахмута — еще мгновение, и несколько единиц военной техники противника будут уничтожены одним точечным ударом. Точный сброс боекомплекта уничтожает два российских грузовика.

ССО работают по скоплениям техники и пунктам постоянной дислокации противника. Оказывается, что дроны способны на большее. Россияне вырывают норы, где прячутся. Дрон облетал участок трижды, на первый взгляд, вражеских позиций совсем не видно.

Наконец-то он на большой скорости подлетает к цели. В нору россиян прилетел дрон-камикадзе. Многие норы теперь пустые. Такая работа не просто защищает наших бойцов, но реально изменила ход боев за Бахмут.

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Так удачно бойцы подразделения ССО работают по всей линии фронта. А в перерывах между задачами тренируются и тренируют других. Самым большим дроном является Avenger, это украинская разработка.

Умеет он гораздо больше своих конкурентов. Например, успешно проходит так называемые РЭБы — станции радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигнал спутника. Остальные дроны теряют связь с оператором.

Устойчивый дрон и к вражескому огню. Такой дрон подбил российский снайпер, но он вернулся к оператору на одном моторе. Этот дрон недавно уничтожил пусковую установку Тор. Она стоит около $20 млн.

Один дрон Avenger стоит $10 тыс. Поэтому экономическая разница невероятная. За два месяца дрон уничтожил 50 человек личного состава, семь единиц артиллерийской техники, три автомобиля и один миномет с расчетом.

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