В центре столицы находятся около 20 единиц техники, а именно танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ, БТРы, БМД и остатки сбитых ракет.
В то же время жителям Киева напоминают, что из-за проведения выставки с 20 по 28 августа будет перекрыто движение по Крещатику. А именно от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.
Перекрытый Крещатик спровоцировал бешеные пробки в центре города и движение по улицам столицы ощутимо замедлилось.
Для киевлян выставка не нова, поскольку в прошлом она тоже была, но теперь на этот раз к технике подходить нельзя. С расстояния в пять метров ее можно разглядывать.
Люди останавливаются, фотографируют. Некоторые прохожие в эфире марафона Єдині новини говорят, что эта выставка заставляет их гордиться украинскими защитниками, ликвидировавшими эту вражескую технику. Кто-то признается, что экспонаты больше вызывают чувство тревоги.
Интереснее смотреть не на результаты, а на процесс уничтожения вражеского железа? Тогда читай, как ТрО уничтожает вражескую технику дронами-камикадзе.
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