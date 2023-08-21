Российские танки на Крещатике, но есть нюанс — как готовится выставка на День Независимости Украины

В центре столицы находятся около 20 единиц техники, а именно танки, самоходные гаубицы, БМП, МТЛБ, БТРы, БМД и остатки сбитых ракет.

В то же время жителям Киева напоминают, что из-за проведения выставки с 20 по 28 августа будет перекрыто движение по Крещатику. А именно от Майдана Независимости до улицы Богдана Хмельницкого.

Перекрытый Крещатик спровоцировал бешеные пробки в центре города и движение по улицам столицы ощутимо замедлилось.

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Для киевлян выставка не нова, поскольку в прошлом она тоже была, но теперь на этот раз к технике подходить нельзя. С расстояния в пять метров ее можно разглядывать.

Люди останавливаются, фотографируют. Некоторые прохожие в эфире марафона Єдині новини говорят, что эта выставка заставляет их гордиться украинскими защитниками, ликвидировавшими эту вражескую технику. Кто-то признается, что экспонаты больше вызывают чувство тревоги.

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