Згадаймо себе рік тому: рецензія на фільм День Незалежності

У 32 річницю незалежної України в прокат виходить документальний фільм Володимира Тихого День Незалежності. Це історія про те, як українці в різних куточках нашої країни пережили 24 серпня 2022 року.

Кінокритик Кирило Пищиков подивився стрічку та вважає її однією з найбільш народних документальних робіт за часи незалежності та надзвичайно важливою для об’єднання країни.

Фільм День Незалежності — це вже другий фільм Володимира Тихого у форматі “показуємо один день з різних перспектив”. Минулого року режисер уже дивував своєю роботою День Українського Добровольця, що була знята 14 березня 2022 року.

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Тоді наша столиця все ще була в облозі, а російські окупанти намагались “взяти Київ за три дні”, проте робота Володимира Тихого відзначала надзвичайні якості захисників нашої держави та готовність боронити свободу.

Події того фільму були відзняті здебільшого в Київській області, проте в Дні Незалежності амбіції та мета режисера значно більші. І до того ж це набагато більш масове кіно, ніж День Українського Добровольця.

Фільм охоплює багато сюжетних ліній та локацій. У кадрі ми бачимо і Київ, і Харків, і Одесу, і Львів, і Херсонщину, і Донбас. Показано зовсім різних людей: депутата першого скликання, що брав участь у проголошенні незалежності; працівників ДСНС, які оголошують тривогу по всій країні; звичайних бійців, що тримають оборону держави в окопах; молоду дівчину, яка вигулює собаку в Харкові; і багато інших.

Хоча акценту ані на іменах, ані на локаціях у Дні Незалежності немає, це головна його цінність — фільм у хорошому сенсі є чудовою реалізацією єдності країни.

Так, хтось на фронті й ледве не дивиться ворогу в очі, хтось вигулює собаку, хтось намагається дати інтерв’ю попри кляті сирени. Але всі єдині. Усі до одного.

Хоча для когось кіно може здатись іншим, адже воно без прикрас показує як українськомовних українців, так і російськомовних. При цьому фільм також ігнорує всіх тих, хто так чи інакше лишився в позиції невизначеності чи відвертих колаборантів.

Звісно, показ подібних персоналій міг би додати фільму “перцю”, але це той випадок, коли щось приправляти додатково непотрібно. День Незалежності фіксує кілька важливих моментів для всіх українців.

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24 серпня 2022 року ще не відбувся контрнаступ на Харківщині. До звільнення Херсону залишаються місяці. Ракетний терор по енергетичній інфраструктурі країни ще далеко. І навіть шахеди в той момент ще не стали буденною загрозою. У цьому і цінність стрічки Тихого. Ми багато пережили за цей рік. Ми багато втратили — близьких, здоров’я, бізнес, роботу, мотивацію і ще багато чого.

Однак головне, що ми не втратили — це одне одного. І саме про це фільм День Незалежності, і саме в цьому його цінність. Можливо, когось може відвернути дещо плакатний пафос стрічки, а хтось скаже, що показали лише небагатьох. Проте показали всіх, кому ця країна небайдужа.

Так, попередній фільм Тихого в жанрі “один день у країні у стані війни” був набагато більш екзистенційним та більше відчував нерв моменту. Проте День Незалежності, хоч і схожий за своєю формулою, зовсім інший — його мета не просто відчути нерв “тут і зараз”, його мета — показати, що всі ми в одному човні.

Але навіть якщо відкинути всю смислову та ідеологічну значущість фільму Володимира Тихого, слід як мінімум відзначити його неймовірний талант як режисера та менеджера.

Просто уяви — цілий повнометражний фільм був знятий в один і той самий день, над яким працювали команди в різних куточках країни від Львова до окопів Сході, від Одеси до Києва, від Харкова до Херсонщини.

Тому це не тільки крута патріотична історія, а ще і видатна режисерська та менеджерська робота. Ну, а якщо навіть усе це не переконало тебе подивитись це кіно, можливо, ти всі ці півтора року бився(-лась) над питанням: а як же ж працюють сирени повітряної тривоги. Так от фільм дасть тобі відповідь на це питання. Хоча здатен він відповісти на набагато більше.

Нагадаємо, цього тижня проходить 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Цьогоріч його проводять у Чернівцях. Дивись, чим дивує захід.

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