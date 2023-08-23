Замість червоної доріжки — чорна. Як проходить та чим дивує 14-й Одеський кінофестиваль

Повномасштабна війна змінила всіх, і кіноіндустрію зокрема. Попри все, за два роки на великі екрани вийшло чимало яскравих прем’єр, які змусили світ говорити про якісне українське кіно.

Традиційний Одеський міжнародний кінофестиваль цього року проводять у Чернівцях. Упродовж тижня триватимуть покази національної, міжнародної та європейської конкурсних програм, ексклюзивних фільмів, відбуватимуться майстеркласи, творчі зустрічі.

Серед змін — не лише внутрішні, а й зовнішні. Замість червоної доріжки постелили чорну, яка разом із червоним банером склала кольори прапору протистояння.

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Минулого року кінофестиваль проходив у країнах Європи одразу на декількох майданчиках. Тоді для багатьох іноземних глядачів стало відкриттям те, що війна в Україні триває з 2014 року.

Цьогоріч фестиваль триватиме тиждень, до програми увійшло десять кінострічок.

Які серіали вийдуть у вересні цього року, ми писали у нашому іншому матеріалі.

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